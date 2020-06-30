Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКЭКУ) рассчитывает, что народные депутаты проголосуют в первом чтении за подготовленный Кабинетом министров Украины законопроект №3658, который предполагает сокращение зеленых тарифов и продолжит развитие возобновляемой энергетики в стране.

Об этом в ходе заседания заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

«Будем надеется, что вы (депутаты – ред.) проголосуете за соответствующий закон», - сказал Тарасюк.

При этом он сообщил, что регулятор намерен повысить тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, чтобы госкомпании могли погасить долги перед производителями зеленой электроэнергии в рамках меморандума.

В свою очередь присутствующая на заседании народный депутат Виктория Гриб отметила, что НКРЭКУ может рассмотреть разные возможности покрытия дефицита средств для расчетов перед производителями ВИЭ и избежать повышения тарифов на электроэнергию для промышленности.

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить порядка 2 млрд евро до 2030 года.

Ключевые положения законопроекта №3658 предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС введенных в эксплуатацию до 2020 года на 7,5%, для СЭС – на 15%. Также он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (15 млрд грн) перед предприятиями зеленой электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

25 июня Комитет по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству единогласно согласовал передачу в парламент для первого чтения законопроект Кабинета министров №3658, который предусматривает сокращение зеленых тарифов и урегулирует кризис в зеленой энергетике страны.

При этом Секретариат энергетического сообщества опубликовал заявление, в котором указал, что Верховная Рада должны до выхода на летние каникулы (середина июля) проголосовать за данный законопроект.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетики Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в зеленую энергетики, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему «зелёных».