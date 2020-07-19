Більше 100 мільйонів гривень уряд вирішив виділити на зарплати певним громадянам

Так, Кабінет міністрів України виділив на додаткові виплати інтернів усіх років навчання 103,6 млн гривень. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 19 липня.

"Рішення уряду про виплати інтернам було прийнято 8 липня... Якщо бути точним, було виділено 103 мільйони 655 тисяч гривень. Ці кошти підуть на оплату праці наших інтернів", - зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що кошти отримають як інтерни першого року навчання, які поступили в 2020 році, так і інтерни 2-3 років навчання.

Раніше ми повідомляли, Кабмін схвалив виділення коштів для підвищення зарплат медикам з 1 вересня 2020 року.

"19 червня уряд прийняв рішення про підвищення зарплат медпрацівникам. Ми провели розрахунки на основі Центру медичної статистики, отримали відповідну суму – близько 7,4 млрд грн. Для того, щоб ми забезпечили підвищення зарплат, починаючи з 1 вересня 2020 року, розробили проект акту, який дозволить виділити Міністерству охорони здоров'я на безповоротній основі з Фонду боротьби з вірусом для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати цих та інших працівників", – заявив Степанов.

За словами міністра, вже з осені зарплата лікаря повинна зрости на 3,5 тис. гривень, середнього медперсоналу - на 2,5 тис. гривень, а молодшого - 1250 гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада виділила гроші на допомогу українцям, які втратили роботу під час карантину. Як розповів нардеп, заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк, виділено 6 мільярдів гривень для допомоги безробітним, а за даними депутата, такими стали за час карантину близько 2 мільйонів українців.

«Суми від 600 грн до 7-8 тис. грн в залежності від останнього місця роботи та терміну такої допомоги», - уточнив Цимбалюк щодо сум, які отримають безробітні.

Нагадаємо, що буде виплата додаткових посібників українцям, важливе розпорядження Кабміну: хто отримає гроші.

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