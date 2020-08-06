Кабінет міністрів готує до розгляду закони, які суттєво наблизять країну до ринку Європейського Союзу
Про це повідомили в міністерстві з питань європейської інтеграції, пише Politeka.net.
За словами відомства, кілька законопроектів будуть спрямовані на поліпшення внутрішніх вод, управління відходами, а також аграрної сфери. Всі вони будуть сформовані в рамках зобов'язань Угоди з про асоціацію з ЄС і дозволять отримати більш широкий доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу. В тому числі, з питань логістики.
Згідно з повідомленням, перелік законів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді, повинні будуть виділити початкові евроінтерграціонние завдання, які будуть винесені на майбутній парламентські збори.
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Додамо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль в рамках візиту в Брюсселі обговорив з колегами закон про локалізацію, який суттєво полегшить роботу і підтримку машістроенія. Політик упевнений в тому, що Кабмін незабаром звернутися в Раду для збалансованого рішення з даного аспекту.
Раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів на зафіксували критичних порушень асоціацію з Європейським Союзом в рамках закону про локалізацію.
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