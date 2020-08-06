Кабінет міністрів готує до розгляду закони, які суттєво наблизять країну до ринку Європейського Союзу

Про це повідомили в міністерстві з питань європейської інтеграції, пише Politeka.net.

За словами відомства, кілька законопроектів будуть спрямовані на поліпшення внутрішніх вод, управління відходами, а також аграрної сфери. Всі вони будуть сформовані в рамках зобов'язань Угоди з про асоціацію з ЄС і дозволять отримати більш широкий доступ до внутрішнього ринку Євросоюзу. В тому числі, з питань логістики.

Згідно з повідомленням, перелік законів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді, повинні будуть виділити початкові евроінтерграціонние завдання, які будуть винесені на майбутній парламентські збори.

Додамо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль в рамках візиту в Брюсселі обговорив з колегами закон про локалізацію, який суттєво полегшить роботу і підтримку машістроенія. Політик упевнений в тому, що Кабмін незабаром звернутися в Раду для збалансованого рішення з даного аспекту.

Раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів на зафіксували критичних порушень асоціацію з Європейським Союзом в рамках закону про локалізацію.

Також ми вже розповідали про різке подорожчання комунальних платежів. Як відомо, 1 серпня на повну потужність запрацював ринок газу, через що тарифи для большиство споживачів будуть різнитися.

Нагадаємо, комуналка злетить в ціні, українців попередили про нові тарифи.

Як повідомляла Politeka, платити за комуналку доведеться по-новому, що потрібно знати.

Також Politeka писала, що Ціни на газ злетять, українців доб'ють новими тарифами.