Автори медіа-міфу про формулу «Роттердам+», який ліг в основу розслідування Національного антикорупційного бюро і був використаний ними в політичних цілях, мають понести відповідальність

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.

«Ті, хто побудував на цій «справі» свою політичну кар’єру, хто роками брехав про «Роттердам+», а одразу після скасування формули вступив в злочинну змову з країною-агресором, щоб російським імпортом знищити українську енергетику, – мають відповідати в суді», - заявив Наливайченко.

Закриття справи «Роттердам+», на думку Наливайченка, з правової точки зору було єдино можливим і логічним рішенням після очевидного провалу розслідування.

«Закриття справи – це єдине логічне правове рішення слідства після 3,5 років обману і маніпуляцій. Вітаю законне рішення правоохоронців і їх здатність визнавати свої помилки», - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи «Роттердам +» через відсутність достовірних і вичерпних доказів нанесення збитків.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам +». До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

Термін досудового розслідування у справі «Роттердам +» закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли спрямувати справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі «Роттердам +» розпочалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їх роботу оцінюються в 96 млн грн.

Формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.