"Вони у нас будуть продовжувати тягнути відрахування"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розписався у власній некомпетентності, заявивши, що в недалекому майбутньому держава більше не зможе виплачувати пенсії українцям

Про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв. Він прокоментував подальшу заяву прем'єра.

""Ми будемо створювати накопичувальну систему вже з наступного року". Що це означає? Кожен з нас самостійно готуватиме подушку безпеки до старості. Ось що відклали в якісь там фонди, то за підсумком і будемо мати. А держава буде платити якийсь соціальний мінімум", - уточнив ведучий.

На тлі таких пропозицій глави уряду Лесєв нагадав, що українська держава не може похвалитися великою кількістю успішних соціальних починань.

"Україна - це країна шулерів і злодіїв. Тому, коли нам кажуть - ми вам створимо накопичувальну систему пенсій - це як позичити на вокзалі циганам свої гроші", - додав ведучий.

Він також задався питанням про те, навіщо люди зараз платять до Пенсійного фонду і накопичують трудовий стаж.

"Ви розумієте рівень разводилова? Ці шмигалі нас двічі хочуть кинути. Вони у нас будуть продовжувати тягнути відрахування з чистих зарплат. А за підсумком трудового життя все одно не виплачуватимуть пенсію", - обурився Лесєв.

У той же час він зазначив, що Україна просто не потягне ще 15 років «шмигалей, Коболєва, наглядових рад і злодійства». Ведучий також підкреслив, що наша країна постійно страждає через відтік населення, а уряд не пропонує ніяких способів боротьби з цією проблемою.

"Йому подібні пропонують нам тільки одне - ми далі будемо жерти за ваш рахунок, а ви виживайте самостійно", - підсумував Лесєв.

Нагадавши, пенсій не буде, Шмигаль добив українців новими проблемами: "кожен буде утримувати...".

Як повідомляла Politeka, держава не зможе виплатити пенсії, Шмигаль зробив важливу заяву .

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