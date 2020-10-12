Українців попередили про нову хвилю подорожчання тарифів на газ, яка накриє нас вже цієї зими

Про це в ефірі Politeka On-line розповів експерт з енергетичних питань та директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Не може опалення подешевшати при дорожчає газі. За визначенням. Прогнози сьогодні вкрай неприємні, і кажуть, що ціна може піднятися до восьми тисяч. Якщо попередня ціна була сім, то я так розумію, мова йде про найхолодніші місяці - грудень, січень. Наскільки вони будуть холодними-покаже час. У чому проблема - на ринку практично немає газу, яку майже всю під себе підібгав НАК «Нафтогаз Україна», - зазначив він.

При цьому сам національний регулятор, за словами Землянського, створює абсурдну ситуацію на рівному місці.

"Він не виставляє цей газ на біржу - він закачує його в сховища і пропонує його експортувати. Складається абсурдна ситуація. Чому я говорю про дезертирство держави-воно ніяк не впливає на НАК "Нафтогаз", щоб він виконає свій прямий обов'язок, накладений законом Про ринок газу. Відпустив газ, щоб у нас було дійсне ринкове ціноутворення. Там повинен знаходитися не тільки дорогий імпортний ресурс, а й внутрішній, який продається за нижчою ціною", - підкреслив він.

Нагадавши, тарифи на комуналку накрутять в кілька разів, літні ціни здадуться копійками.

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