Експерти розповіли, що чекає українців у разі введення локдауна

Україна поки стримується від радикальних кроків і дотримується більш м'яких карантинних обмежень, але експерти вже попереджають про наслідки після введення локдауна, передає РБК Україна.



Зарплати в Україні

У 2021 році прогнозують збільшення мінімальної заробітної плати на 30%. Експерт з питань соцполітики Андрій Павловський пояснив, що хоча уряд і збільшує мінімальну зарплату, але якщо той же уряд вдасться до локдауну, то українцям слід очікувати зменшення середньомісячної зарплати.

Експерт пояснив, що середня заробітна плата в Україні до весняного карантину становила близько 11 тисяч гривень, а після введення обмежень опустилася до 9 тисяч гривень.

Ціни на продукти

Карантин, в тому числі і вихідного дня безпосередньо впливає на формування цін на продукти. Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзін прогнозує, що великого зростання цін не буде через те, що люди не готові купувати дорожче.

"Очевидно, що зросте ціна на хліб, овочі піднімуться до торішнього рівня", - додав він.

Тарифи на комуналку

Експерти кажуть, що тарифи залишаться стабільні, єдине - не можна передбачити ціну на газ, адже вона формується ринком. Тому могло бути і краще, але не все так погано. Адже на економіку впливає дуже багато факторів, починаючи від здоров'я кожного з нас і закінчуючи політичною стабільністю. Очевидно нас чекає важкий час та повторення березневих подій.

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