Повинна ж бути в жінці якась загадка. Скажімо, прокинувся вранці. Дивишся... Хто така?!

- Доктор, я втратив пам'ять.

 - Де втратили?

 - Що втратив?

***

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Ізя зайшов у публічний будинок. Прямо за ним вламується поліція. Виводять усіх мешканців в хол.

  – Ти хто?

  –  Я масажистка!

  –  А ти?

  –  А я роблю педикюр!

  –  А ти хто?

  – Я прибиральниця...

 Ізя не витримує:

— Ні, ну ви подивіться на них! Зараз виявиться, шо повія тут я!

***

У зв'язку з настійною рекомендацією не чіпати руками обличчя, перестав читати новини і щоденник сина.

***

Ішов 2-й місяць самоізоляції. Щоб вийти на вулицю, народ почав вигулювати не тільки собак, але і котів, хом'яків, морських свинок і навіть папугу в клітці!
Лише я сидів удома і з сумом дивився на трьохсотлітровий акваріум...

***

Поставив собі на будильник трек Ольги Бузової. Тепер встаю на 5 хвилин раніше, щоб цієї хріні не слухати.

***

Подзвонила домробітниця. Вона теж переходить на удаленку, буде дзвонити і говорити, що і як я повинен робити.

***

–  Здрастуйте, я Олексій Краснов. Я буду у вас жити.

— З чого це?

— Ви вчора програму на комп'ютер встановлювали?

— Так.

— Ліцензійну угоду до кінця читали?

— Хто його читає?  

—  Ну ось, а там, у кінці про те, що я буду у вас жити.

***

— Ви дуже добре виконуєте роботу, пора вам додати...

—    Грошей до зарплати?

—  Ні, обсягу роботи.

— Але адже із зростанням навантаження якість роботи знижується.

—  Тоді позбавимо премії.

***

Фраза "У нього не всі вдома ..." зараз звучить як донос.

***

Коли якийсь високий чин говорить, що бере той чи інший резонансний інцидент під особистий контроль, він просто дає зрозуміти, що для залагодження проблем потрібно заносити особисто йому, а не заступникам.

Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».

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