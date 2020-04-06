Повинна ж бути в жінці якась загадка. Скажімо, прокинувся вранці. Дивишся... Хто така?!

- Доктор, я втратив пам'ять.

- Де втратили?

- Що втратив?

***

Ізя зайшов у публічний будинок. Прямо за ним вламується поліція. Виводять усіх мешканців в хол.

– Ти хто?

– Я масажистка!

– А ти?

– А я роблю педикюр!

– А ти хто?

– Я прибиральниця...

Ізя не витримує:

— Ні, ну ви подивіться на них! Зараз виявиться, шо повія тут я!

***

У зв'язку з настійною рекомендацією не чіпати руками обличчя, перестав читати новини і щоденник сина.

***

Ішов 2-й місяць самоізоляції. Щоб вийти на вулицю, народ почав вигулювати не тільки собак, але і котів, хом'яків, морських свинок і навіть папугу в клітці!

Лише я сидів удома і з сумом дивився на трьохсотлітровий акваріум...

***

Поставив собі на будильник трек Ольги Бузової. Тепер встаю на 5 хвилин раніше, щоб цієї хріні не слухати.

***

Подзвонила домробітниця. Вона теж переходить на удаленку, буде дзвонити і говорити, що і як я повинен робити.

***

– Здрастуйте, я Олексій Краснов. Я буду у вас жити.

— З чого це?

— Ви вчора програму на комп'ютер встановлювали?

— Так.

— Ліцензійну угоду до кінця читали?

— Хто його читає?

— Ну ось, а там, у кінці про те, що я буду у вас жити.

***

— Ви дуже добре виконуєте роботу, пора вам додати...

— Грошей до зарплати?

— Ні, обсягу роботи.

— Але адже із зростанням навантаження якість роботи знижується.

— Тоді позбавимо премії.

***

Фраза "У нього не всі вдома ..." зараз звучить як донос.

***

Коли якийсь високий чин говорить, що бере той чи інший резонансний інцидент під особистий контроль, він просто дає зрозуміти, що для залагодження проблем потрібно заносити особисто йому, а не заступникам.

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