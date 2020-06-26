Я вирішив подорожувати світом, поки не витрачу всі свої заощадження. За моїми підрахунками, я буду вдома десь о 19-30
– Подай мені, будь ласка, простий олівець!
– На!
— Але він же — червоний!
– А що, червоний для тебе — дуже складний?
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У трамваї їде мама з п'ятирічною донькою. Сусідка бабця, милуючись дівчиною, запитує:"Як тебе звуть?" Дитина: "Даша" Бабуся:"Попроси у мами собі братика або сестричку" Дитина: "Перш ніж просити братика або сестричку, треба спочатку мужика завести!"
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У Нью-Йорку турист з Одеси підходить до вуличного музиканта і питає:
– Пробачте, ви не підкажете, як мені потрапити в Карнегі-хол?
– Репетирувати, дорогий, тільки репетирувати.
***
– Мені здається, ти до мене нерівно дихаєш…
– Петрович, я астматик, поверни інгалятор!!!
***
– От мати б стільки грошей, щоб вистачило на літак!
– А навіщо тобі літак?
– Так літак мені не потрібен — мені б стільки грошей…
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Деякі відео з рецептами повинні починатися зі слів: «Візьміть вихідний і половину зарплати...»
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– Я звільняюся.
– Чому?
– Вирішив спробувати себе в безробітті.
***
– Гади, зізнавайтесь: хто зжер мою дружину? — обурювався Іван-царевич на французькому корпоративі.
***
Зустріч однокласників.
– Люся, як твій синок?
– Моєму малюкові виповнюється 25 рочків... Ми вже 197 сантиметрів і 95 кілограмів, розмір пінеток 46-й.
***
– Ти що, зовсім без царя в голові?
– Неправда. Там конституційна монархія.
– Як це розуміти?
– Цар начебто є, але реальна влада у тарганів.
***
Забігає чоловік додому, хапає дружину за руку, тягне у спальню, кидає на ліжко, накриває ковдрою. Дружина в шоці — 15 років такого не було.
Чоловік:
– Дивись, годинник купив! Світиться!
***
– Що ти зробиш, якщо у тебе візьмуть грошей у борг і не віддадуть?
– Вб'ю його нафіг! Ти щось ще хотів запитати?
– Та ні, вже нічого.
Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «діду, ви зовсім з глузду з'їхали».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.
Також Politeka писала, що Світоліна несподівано змінила ракетку на сковорідку.