Я вирішив подорожувати світом, поки не витрачу всі свої заощадження. За моїми підрахунками, я буду вдома десь о 19-30

– Подай мені, будь ласка, простий олівець!

– На!

— Але він же — червоний!

– А що, червоний для тебе — дуже складний?

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У трамваї їде мама з п'ятирічною донькою. Сусідка бабця, милуючись дівчиною, запитує:"Як тебе звуть?" Дитина: "Даша" Бабуся:"Попроси у мами собі братика або сестричку" Дитина: "Перш ніж просити братика або сестричку, треба спочатку мужика завести!"

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У Нью-Йорку турист з Одеси підходить до вуличного музиканта і питає:

– Пробачте, ви не підкажете, як мені потрапити в Карнегі-хол?

– Репетирувати, дорогий, тільки репетирувати.

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– Мені здається, ти до мене нерівно дихаєш…

– Петрович, я астматик, поверни інгалятор!!!

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– От мати б стільки грошей, щоб вистачило на літак!

– А навіщо тобі літак?

– Так літак мені не потрібен — мені б стільки грошей…

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Деякі відео з рецептами повинні починатися зі слів: «Візьміть вихідний і половину зарплати...»

***

– Я звільняюся.

– Чому?

– Вирішив спробувати себе в безробітті.

***

– Гади, зізнавайтесь: хто зжер мою дружину? — обурювався Іван-царевич на французькому корпоративі.

***

Зустріч однокласників.

– Люся, як твій синок?

– Моєму малюкові виповнюється 25 рочків... Ми вже 197 сантиметрів і 95 кілограмів, розмір пінеток 46-й.

***

– Ти що, зовсім без царя в голові?

– Неправда. Там конституційна монархія.

– Як це розуміти?

– Цар начебто є, але реальна влада у тарганів.

***

Забігає чоловік додому, хапає дружину за руку, тягне у спальню, кидає на ліжко, накриває ковдрою. Дружина в шоці — 15 років такого не було.

Чоловік:

– Дивись, годинник купив! Світиться!

***

– Що ти зробиш, якщо у тебе візьмуть грошей у борг і не віддадуть?

– Вб'ю його нафіг! Ти щось ще хотів запитати?

– Та ні, вже нічого.

Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «діду, ви зовсім з глузду з'їхали».

Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.

Також Politeka писала, що Світоліна несподівано змінила ракетку на сковорідку.