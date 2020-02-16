Міністр фінансів заявив, що простим громадянам нема чого боятися кризи. Боятися треба було раніше, а зараз вже пізно

У губернатора дилема: де взяти асфальт для доріг, щоб їздити на Порше, який за накладними і є асфальт.

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Малюк і Карлсон. Вінні-Пух та Кролик. Їх приклад зайвий раз доводить: дружба буде набагато міцнішою, якщо хоча б у одного є що пожерти.

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Спека. В електричці тітка продає кишенькові вентилятори на батарейках. Дружина чоловікові:

– Давай куплю тобі вентилятор, будеш до Києва дзижчати, як Карлсон.

Чоловік:

– Давай ти краще на ці гроші купиш мені три пива і я до Києва буду гудіти, як джміль!

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– Доктор, я вилікуюся?

– Та мені самому цікаво…

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Недавні дослідження виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

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– Дівчино, а це вам від чоловіка он за тим столиком.

– А що це?

– Його рахунок.

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– Привіт! Років 2 не спілкувалися! Як справи? Що нового?

– Так от, сік купив.

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Вчителька біології питає:

- Коли потрібно збирати яблука?

Петя:

- У серпні!

Маша:

- У вересні!

Вовочка, з виглядом знавця:

- Коли собака прив'язаний!

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Мишка в лісі зустрічає лося. Підбігає спереду, говорить:

– Ясненько!

Забігає ззаду:

– Незрозуміло. І так кілька разів.

Лось запитує її:

– Чого ти бігаєш туди—сюди?

– Ось дивлюся я на тебе і ніяк не зрозумію: з такими даними — і такі роги?!

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На вчительських зборах, вчителька звертається до мами Вовочки:

– Ваш син намалював на парті муху! Я собі всю руку відбила!

Мама:

— Це ще що! Він намалював у ванні крокодила, так я від переляку вилетіла через намальовані двері! А ще він на паркані намалював бочку пива. І батько з друзями півдня простояли в черзі.

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