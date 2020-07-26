Міністр фінансів заявив, що простим громадянам нема чого боятися кризи. Боятися треба було раніше, а зараз вже пізно
У губернатора дилема: де взяти асфальт для доріг, щоб їздити на Порше, який за накладними і є асфальт.
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Малюк і Карлсон. Вінні-Пух та Кролик. Їх приклад зайвий раз доводить: дружба буде набагато міцнішою, якщо хоча б у одного є що пожерти.
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Спека. В електричці тітка продає кишенькові вентилятори на батарейках. Дружина чоловікові:
– Давай куплю тобі вентилятор, будеш до Києва дзижчати, як Карлсон.
Чоловік:
– Давай ти краще на ці гроші купиш мені три пива і я до Києва буду гудіти, як джміль!
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– Доктор, я вилікуюся?
– Та мені самому цікаво…
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Недавні дослідження виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.
***
– Дівчино, а це вам від чоловіка он за тим столиком.
– А що це?
– Його рахунок.
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– Привіт! Років 2 не спілкувалися! Як справи? Що нового?
– Так от, сік купив.
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Вчителька біології питає:
- Коли потрібно збирати яблука?
Петя:
- У серпні!
Маша:
- У вересні!
Вовочка, з виглядом знавця:
- Коли собака прив'язаний!
***
Мишка в лісі зустрічає лося. Підбігає спереду, говорить:
– Ясненько!
Забігає ззаду:
– Незрозуміло. І так кілька разів.
Лось запитує її:
– Чого ти бігаєш туди—сюди?
– Ось дивлюся я на тебе і ніяк не зрозумію: з такими даними — і такі роги?!
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На вчительських зборах, вчителька звертається до мами Вовочки:
– Ваш син намалював на парті муху! Я собі всю руку відбила!
Мама:
— Це ще що! Він намалював у ванні крокодила, так я від переляку вилетіла через намальовані двері! А ще він на паркані намалював бочку пива. І батько з друзями півдня простояли в черзі.
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