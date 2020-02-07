Головне в жінці не груди, а очі! Повірте, жінка без очей виглядає набагато страшне

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Бабуся, яка торгує насінням, забезпечувала собі приплив клієнтів, підсипаючи у насіння героїн. Її спалили на тому, що голуби поряд обговорювали квантову теорію поля й азіатський фондовий ринок.

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Продавщиця в хлібному відділі в моменти самотності від нічого робити ворушила булками.

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Відкрився новий торговельний центр "Парашут"!

Торговий центр "Парашут" - а ми могли і не відкритися!

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Двоє лежать у ліжку. Вона:

- Ти спиш?..

- Угу, сплю.

Через півгодини. Вона:

- Ти спиш?

- Угу, сплю.

Ще через годину. Вона:

- Ти спиш?

- Блін, ну сказав же, що сплю!

- Вибач, гаразд, спи. Вранці поговоримо.

- Ні, знову ж через півгодини розбудиш! Кажи, чого ти хочеш?

- Ти хто?

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SMS від чоловіка дружині: Привіт, кохана. Я в барі з друзями, допиваю останній келих. Вдома буду через 30 хвилин. Якщо я не приїхав, прочитай це повідомлення ще раз.

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Начальник:

- Наташа, ви вчора зробили те, що я просив?

- Ні! Але ви не думайте, якщо я на роботі нічого не роблю, це не означає, що я не переживаю!

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Дружина дзвонить чоловікові:

- Любий, ти де?

- Я на полюванні.

- А хто там так голосно стогне?

- Це поранений лось...

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Винахідника флешки поховали без кришки.

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- Іван-дурень, ти куди?

- В чисте поле. Пущу стрілу, як батя велів, і в чий двір вона впаде, на тій, стало бути, й одружуся.

- А боєголовку навіщо прикрутив?

- Не хочу одружуватися.

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Наречена так переживала перед першою шлюбною ніччю, що відрепетирувала її з сусідом.

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У літньому таборі всі хлопчики пішли спати раніше дівчат, і ті не знали, як загасити багаття.

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Якщо ваш син, приходячи додому, сильно сміється і їсть солодке у великій кількості, не поспішайте бити тривогу. Можливо, він просто веселий ласун.

Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».

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