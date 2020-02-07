Головне в жінці не груди, а очі! Повірте, жінка без очей виглядає набагато страшне
***
Бабуся, яка торгує насінням, забезпечувала собі приплив клієнтів, підсипаючи у насіння героїн. Її спалили на тому, що голуби поряд обговорювали квантову теорію поля й азіатський фондовий ринок.
***
Продавщиця в хлібному відділі в моменти самотності від нічого робити ворушила булками.
***
Відкрився новий торговельний центр "Парашут"!
Торговий центр "Парашут" - а ми могли і не відкритися!
***
Двоє лежать у ліжку. Вона:
- Ти спиш?..
- Угу, сплю.
Через півгодини. Вона:
- Ти спиш?
- Угу, сплю.
Ще через годину. Вона:
- Ти спиш?
- Блін, ну сказав же, що сплю!
- Вибач, гаразд, спи. Вранці поговоримо.
- Ні, знову ж через півгодини розбудиш! Кажи, чого ти хочеш?
- Ти хто?
***
SMS від чоловіка дружині: Привіт, кохана. Я в барі з друзями, допиваю останній келих. Вдома буду через 30 хвилин. Якщо я не приїхав, прочитай це повідомлення ще раз.
***
Начальник:
- Наташа, ви вчора зробили те, що я просив?
- Ні! Але ви не думайте, якщо я на роботі нічого не роблю, це не означає, що я не переживаю!
***
Дружина дзвонить чоловікові:
- Любий, ти де?
- Я на полюванні.
- А хто там так голосно стогне?
- Це поранений лось...
***
Винахідника флешки поховали без кришки.
***
- Іван-дурень, ти куди?
- В чисте поле. Пущу стрілу, як батя велів, і в чий двір вона впаде, на тій, стало бути, й одружуся.
- А боєголовку навіщо прикрутив?
- Не хочу одружуватися.
***
Наречена так переживала перед першою шлюбною ніччю, що відрепетирувала її з сусідом.
***
У літньому таборі всі хлопчики пішли спати раніше дівчат, і ті не знали, як загасити багаття.
***
Якщо ваш син, приходячи додому, сильно сміється і їсть солодке у великій кількості, не поспішайте бити тривогу. Можливо, він просто веселий ласун.
Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх в Європі.