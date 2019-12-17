В мережі висміяли дивний інцидент з Володимиром Путіним на заводі КАМАЗа

Президент Росії відвідав підприємство минулого тижня з нагоди 50-річчя КАМАЗа. Під час свого візиту він зустрівся з працівниками заводу. Як повідомляє Politeka, в мережі з'явилося відео, на якому Путін вітає робітників (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

На ньому президент РФ намагається привітати одного з працівників, проте виходить у нього вкрай ніяково. Путін вирішив обійняти літнього чоловіка якраз у момент, коли той розповідав йому про свою роботу. У свою чергу, працівник не зрозумів намірів президента і відсунувся від нього.

У мережі активно обговорюють курйозне відео.

«Від діда сахаються як від чуми», «Дід просто подумав, що він знову по кишенях почне тирити, а в нього якраз там гроші на 2 пакети гречки накопичені», «Діда, напевно, залякали перед зустріччю: Не здумай торкатися до вождя! Стріляємо без попередження. Ось він і відсахнувся», «Діда в дитинстві в живіт поцілував Сталін», «Яке позорище! Я б на місці Путіна під землю провалився від сорому!», «І руки не подав. напевно що б не заразитися», «Молодець дід. Бруднитися не можна», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі помітили черговий прийом зі зростом президента Росії Володимира Путіна.

На цей раз цікавий момент помітили, коли російський лідер відвідав завод КАМАЗ.

Знімок розмістив в своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький

Політолог з іронією зауважив, що при невисокому зрості Путіна на тлі працівників заводу він виглядає досить високим і представницьким.

"Путін вчора на заводі КАМАЗ: після явно невдалих фоточок в гігантської кабіні крихітного Путіна організатори вирішили це компенсувати груповим фото. Десь знайшли (чи, як завжди, підвезли чергових "представників народу") робітників заводу, на тлі яких Путін раптом став якщо не велетнем, то досить високим і представницьким. Обличчя у Путіна тут вже явно задоволене: догодили міні-диктатору", - написав Голобуцький.

от деда шарахаются как от чумы pic.twitter.com/OWqGkLRfbl — Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) December 16, 2019

Нагадаємо, Пономарьов розкрив ім'я єдиної людини, яка може перемогти Путіна.

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