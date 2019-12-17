В інтернет-мережі висміяли специфічні тарілки в Росії, зроблені у формі лопати без ручки

Як повідомляє Politeka, знімок опублікував блогер Мзс Роисси.

«Фотофакт!!! Тарілки для росіян надійшли в продаж в усі магазини країни!!!!»,- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно ряд тарілок у вигляді лопат, які акуратно складені один на одного. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Пранк вийшов з-під контролю», «Хто не їсть млинці з лопати, той працює на НАТО», «Це на масницю. А ось наступна модель тарілки - «Корито». Реліз готується до Великодня», «А хто вкрав живці до тарілках? Чим є тепер?», «Ось тут і стане в нагоді безкоштовний сушняк», «а у вигляді унітазів не було?», «ще держак прикріпити - щоб Пан міг холопів годувати», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, жителі російській глибинці знову відзначилися в черзі за безкоштовною їжею. Росіяни добре підготувалися до роздачі юшки – з'явилися зі своїми відрами.

У російському місті Тамбов пройшов ярмарок. Мережа підірвали фото з заходу, а точніше знімки місцевих жителів, які стояли в черзі за безкоштовною їжею – смаженою картоплею і юшкою.

В черзі, як кажуть, стояв і стар і млад. Причому по зовнішньому вигляду тамбовчан не скажеш, що вони бідують.

Відвідувачі ярмарку, слухняно стояли в черзі за безкоштовною їжею, прихопивши з собою з дому відра для неї.

Також інтернет-коментаторів розвеселило те, що повторилася історія з лопатами. Нагадаємо, що взимку минулого року в Ставрополі жителів годували безкоштовними млинцями, подаючи їх людям на лопати.

Наголошується, що місцеві тамбовські навіть пенсіонери скаржилися губернатору з-за того, що «молодь лізла без черги» і літнім людям не вистачило юшки.

«Просимо Вас не допустити такого неподобства на наступному ярмарку і збільшити кількість юшки», – написала чолі області одна з пенсіонерок.

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