Всього одне слово в Конституції може змінити хід історії

19 грудня в Москві проходить підсумкова прес-конференція російського президента Володимира Путіна

І, схоже, що відповіді і запитання, які прозвучали і ще прозвучать на ній, ще довго будуть джерелом для публікацій і блогів.

Чого тільки коштує натяк Путіна на «поправочку» у Конституції, яка стосується термінів президентської влади. Так, він запропонував прибрати з документа слово «підряд».

За словами глави РФ, він відпрацював два терміни поспіль, потім пішов з посади президента, а потім «мав конституційне право повернутися» на президентський пост.

«Тому що це було не два терміни поспіль», — уточнив він.

Якщо застереження приберуть з Конституції, повернення в Кремль колишнього президента, який вже двічі обирався, стане неможливим.

Що конкретно піде за цими словами, поки залишається тільки гадати. Наступні президентські вибори в Росії в 2024 році. Коли Путіна раніше питали, чи він піде з політики після закінчення президентського терміну, він відбувся загальними фразами.

Тим часом мережі бурхливо відреагували на слова кремлівського небожителя. Більш того, подібна пропозиція – вже не перша у Путіна.

«Якщо прибрати цю обмовку, то президентом не можна було б бути більше двох термінів», «Вікно Овертон зрушилося», «Так і залишилося таємницею... «Не більше двох термінів поспіль» - був Вова два строки підряд чи ні???», «ага. додасть: нині і повіки віків! думає що буде жити вічно», «Полюбому Путін - 2024. Ми нікуди не подінемося з коровами», – пишуть у коментарях.

Як відомо, 31 грудня 1999 року Володимир Путін за рішенням президента Російської Федерації Бориса Єльцина був призначений виконуючим обов'язки глави РФ. Вперше обраний президентом Росії 26 березня 2000 року. 14 березня 2004 року переобраний на другий термін.

Після закінчення цього строку, з 8 травня 2008 року очолив уряд Російської Федерації, поки президентом був Дмитро Медведєв. 4 березня 2012 року Володимир Путін повернувся в президентське крісло. 18 березня 2018 року в результаті виборів він знову зайняв пост глави держави.

Нагадаємо, Цимбалюк загнав Путіна в кут головним питанням про Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли поява Путіна на Нормандському саміті.