Фото, що викликало дискусію про «звання» патріарха Московського і всієї Русі Кирила, з'явилося в мережі

Першим на нього звернув увагу блогер під ніком Фашик Донецький і поділився знімком у своєму Twitter.

У кадрі видно патріарха, якому віддає честь генерал. Крім них, на фото можна побачити людей, яких відсунули подалі від служителя церкви, а спокій Кирила і генерала забезпечують міцні хлопці з ОМОНу.

«В якому званні гундяєв, якщо йому віддає честь генерал?», – підписав фотографію блогер.

У коментарях користувачі не забарилися з відповідями і висловили різні припущення, здебільшого неприємні.

«Верховний інквізитор», «Главком церковних військ», «Генерал армії віруючих РПЦ ФСБ в розшитому золотом кітелі», «один карлика».

Деякі коментатори навіть порівняли патріарха з кримінальним авторитетом.

Раніше ми розповідали про те, що 20 листопада Кирило відзначив день народження, і його привітав особисто президент Росії Володимир Птуин. При цьому глава РФ примудрився осоромитися.

«Повинен вам подякувати за ваше служіння, за збереження міжконфесійного миру. Це вже державна місія».

«Должен вас поблагодарить за ваше служение, за поддержание межконфессионального мира. Это уже государственная миссия»: Путин поздравил Патриарха Кирилла с 73-летием pic.twitter.com/e5c9s3fJFR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 20, 2019

Цього вистачило, щоб текст привітання висміяли в коментарях.

«Діма, у Гундяєва ФСОшники в рясах?», «Бог коли у відставку відправляє служителів?», «Не знаю, він якоюсь таємницею все оповив: не чутно про справи його, імхо, невдалий патріарх на це час, хоча, може, зараз час спецоперацій і все таке, тому він такий непублічний», «А як Патріарх підтримує міжконфесійний мир, що він робить, ходить по мечетям і синагогам і всіх заспокоює, так чи що?», «Коротше, спасибі за службу, агент Гундяєв», – писали під відео.

За інформацією деяких росЗМІ, Кирило – один з найбагатших людей Росії зі статком у 4 мільярди доларів, пентхаусом у Будинку на Набережній з видом на Храм Христа Спасителя й особистими зв'язками з найбільшими світовими лідерами. Він також нібито кадровий офіцер 4 відділу 5 управління КДБ при РМ СРСР.

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