Якщо ви вважаєте, що ваш стакан наполовину порожній, перелийте його вміст у склянку трохи менше і припиніть скиглити
Молодість - це поки що вітер в голові свіжий
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Кіт вчергове завалив ялинку з іграшками.
- Традиція, - задоволено подумав кіт.
Каменських безсоромно побешкетувала із Данилком прямо на сцені: "Давно його таким не бачили"
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- Зловлю - уб'ю! - традиційно подумав господар.
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У мене зір досі стовідсотковий, просто тепер на іншу відстань.
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Психіатр — чоловікові:
– Ну і що вас, голубчику, до мене привело?
– Дружина. Вона стверджує, що я ненормальний. — Це чому ж? — А я виграв 5 мільйонів в лотерею, і пожертвував їх дитячому будинку.
– Ідіть додому, батечку, і приведіть до мене дружину — я просто впевнений, що допомога психіатра зараз потрібна саме їй...
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- Тату, а чому ось ця пляма на полотні коштує 10 мільйонів доларів?
- Синку,пляма коштує пару центів, решта йде на зарплату полчищам мистецтвознавців й експертів, які пояснять нам всім, який глибинний зміст, творчий прорив і геніальне одкровення в цій кляксі і чому вона має стільки коштувати.
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Сексуальний маніяк сильно почервонів після фрази: "І це все?!".
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Виявляється, що самці оленів до початку зими скидають роги, а самки - ні. А значить сани Санта Клауса тягне команда сильних, могутніх, незалежних жінок.
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Найкраща похвала - критика ідіотів.
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У новому році я буду щоранку вставати рано і бігати, а ще, можливо, виграю у лотерею мільйон - шанси приблизно рівні.
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- Сьома, от скажи мені, чим таки відрізняється молодий спеціаліст від досвідченого фахівця?
- Яша, все банально просто, молодий фахівець не вміє працювати, а досвідчений - таки вміє не працювати!
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Багатьох людей просто трясе від того, наскільки я невмілий електрик...
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- Ой, ви чули? Наш мер перестав красти!
- Та ви шо! І коли похорон?
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