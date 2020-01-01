Якщо ви вважаєте, що ваш стакан наполовину порожній, перелийте його вміст у склянку трохи менше і припиніть скиглити

Молодість - це поки що вітер в голові свіжий

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Кіт вчергове завалив ялинку з іграшками.

- Традиція, - задоволено подумав кіт.

- Зловлю - уб'ю! - традиційно подумав господар.

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У мене зір досі стовідсотковий, просто тепер на іншу відстань.

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Психіатр — чоловікові:

– Ну і що вас, голубчику, до мене привело?

– Дружина. Вона стверджує, що я ненормальний. — Це чому ж? — А я виграв 5 мільйонів в лотерею, і пожертвував їх дитячому будинку.

– Ідіть додому, батечку, і приведіть до мене дружину — я просто впевнений, що допомога психіатра зараз потрібна саме їй...

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- Тату, а чому ось ця пляма на полотні коштує 10 мільйонів доларів?

- Синку,пляма коштує пару центів, решта йде на зарплату полчищам мистецтвознавців й експертів, які пояснять нам всім, який глибинний зміст, творчий прорив і геніальне одкровення в цій кляксі і чому вона має стільки коштувати.

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Сексуальний маніяк сильно почервонів після фрази: "І це все?!".

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Виявляється, що самці оленів до початку зими скидають роги, а самки - ні. А значить сани Санта Клауса тягне команда сильних, могутніх, незалежних жінок.

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Найкраща похвала - критика ідіотів.

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У новому році я буду щоранку вставати рано і бігати, а ще, можливо, виграю у лотерею мільйон - шанси приблизно рівні.

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- Сьома, от скажи мені, чим таки відрізняється молодий спеціаліст від досвідченого фахівця?

- Яша, все банально просто, молодий фахівець не вміє працювати, а досвідчений - таки вміє не працювати!

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Багатьох людей просто трясе від того, наскільки я невмілий електрик...

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- Ой, ви чули? Наш мер перестав красти!

- Та ви шо! І коли похорон?

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