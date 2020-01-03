Щоб показати, хто в домі господар, батько сімейства носив бейджик

Коли під час знайомства чоловіки говорять Люсі «приємно познайомитися», вона завжди відповідає «не поспішайте з висновками».

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— Не люблю читати книги: завжди занадто багато персонажів, забуваю і заплутуюся, хто є хто.

– Почитай «Робінзона Крузо», тобі сподобається.

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Перш ніж полюбити ворогів, для розкачки спробував полюбити ближніх. Запнувся на тещі.

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– Я на днях познайомився з двома дівчатами. Вони взимку в ополонці плавають.

– Моржихи, чи що?

– Ну, одна точно моржиха, а інша нічого так, симпатична.

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Якщо вам нудно, встаньте біля входу в шкірно-венерологічний диспансер і докірливо качайте головою.

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– А щоб тобі, у мене води відійшли! Ну чому зі мною завжди трапляється те, чого не чекаєш?

– Петровичу, ти можеш менш емоційно лагодити раковину?

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– Вали до своєї коханки, нехай вона тебе годує! Вештаєшся по бабах, а жерти сюди приходиш!

– Пробачте, а ви точно офіціантка?

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– У мене для тебе не дуже хороша новина.

– Я відчував! До мене у вікно сьогодні птах залетів…

– Ну ось, я — як той птах. Точніше сказати неможливо.

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– Святий отець, я зробив все 7 смертних гріхів за 30 хвилин.

– Як?

– Я був дуже злий і заздрив сусідові, тому ліниво спокусив його дружину, з'їв всі його продукти з холодильника і не поділився.

– Ти забув гординю.

– Ні, я дуже пишаюся цим!

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Зрозуміло, чому Дід Мороз ходить зі Снігуронькою удвох. Тому що ходили б утрьох зі сніговиком – був би вже мітинг.

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Перше правило новоспеченого чоловіка: забудь все, чим тебе годувала мама.

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Якщо ви сидите в метро і на вас пильно дивляться — розслабтеся: швидше за все, за вашою спиною знаходиться схема метрополітену.

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– Чому он у того танка на броні кішка?

— Це вони прилад нічного бачення пропили!

Нагадаємо, влада влаштувала росіянам «подорож у часі».

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