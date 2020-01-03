Щоб показати, хто в домі господар, батько сімейства носив бейджик
Коли під час знайомства чоловіки говорять Люсі «приємно познайомитися», вона завжди відповідає «не поспішайте з висновками».
***
— Не люблю читати книги: завжди занадто багато персонажів, забуваю і заплутуюся, хто є хто.
– Почитай «Робінзона Крузо», тобі сподобається.
Безсоромна Леся Нікітюк посвітила принадами в невидимому топі: "Вау, які форми"
Апетитна дочка Ігоря Крутого похвалилася ідеальним тілом в екстра-міні: "все аж випирає"
Кіркоров у неприродній позі запалив на сцені з молоденькою красунею: "Несподівано"
Пугачова зганьбилася перед Путіним, суперечки не вщухають: "Як і 40 років тому..."
***
Перш ніж полюбити ворогів, для розкачки спробував полюбити ближніх. Запнувся на тещі.
***
– Я на днях познайомився з двома дівчатами. Вони взимку в ополонці плавають.
– Моржихи, чи що?
– Ну, одна точно моржиха, а інша нічого так, симпатична.
***
Якщо вам нудно, встаньте біля входу в шкірно-венерологічний диспансер і докірливо качайте головою.
***
– А щоб тобі, у мене води відійшли! Ну чому зі мною завжди трапляється те, чого не чекаєш?
– Петровичу, ти можеш менш емоційно лагодити раковину?
***
– Вали до своєї коханки, нехай вона тебе годує! Вештаєшся по бабах, а жерти сюди приходиш!
– Пробачте, а ви точно офіціантка?
***
– У мене для тебе не дуже хороша новина.
– Я відчував! До мене у вікно сьогодні птах залетів…
– Ну ось, я — як той птах. Точніше сказати неможливо.
***
– Святий отець, я зробив все 7 смертних гріхів за 30 хвилин.
– Як?
– Я був дуже злий і заздрив сусідові, тому ліниво спокусив його дружину, з'їв всі його продукти з холодильника і не поділився.
– Ти забув гординю.
– Ні, я дуже пишаюся цим!
***
Зрозуміло, чому Дід Мороз ходить зі Снігуронькою удвох. Тому що ходили б утрьох зі сніговиком – був би вже мітинг.
***
Перше правило новоспеченого чоловіка: забудь все, чим тебе годувала мама.
***
Якщо ви сидите в метро і на вас пильно дивляться — розслабтеся: швидше за все, за вашою спиною знаходиться схема метрополітену.
***
– Чому он у того танка на броні кішка?
— Це вони прилад нічного бачення пропили!
Нагадаємо, влада влаштувала росіянам «подорож у часі».
Як повідомляла Politeka, кульгавого Путіна проводжала в туалет ціла юрба.
Також Politeka писала, що Соколова підняла на сміх наполеонівські плани Пушиліна.