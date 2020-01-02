Запальні танці офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової висміяли їдкою карикатурою

Малюнком у своєму мікроблозі в Twitter поділилася громадський діяч, лідер міжнародного волонтерського проекту «Вантаж-200 з України в Росію» Олена Васильєва, передає Politeka.

На карикатурі Захарова зображена в чорній сукні з білим коміром, схожій на ту, в якій танцювала зі своїм заступником на новорічній вечірці Департаменту інформації і друку МЗС Росії.

«Гарненька», «Батюшки мої, яка ца-ца!», «Ех калін - кокаїн - кокаїнка моя...», «Так це ж Маха Захарова... Обличчя, так би мовити, зовнішньої політики РФ, перекошене від бухла і всяких порошків заморських...», «Відразу впізнав!!», «Підпис: "Уособлення"», «Красиво. Така вся солоденька пустунка», – жартують у коментарях користувачі.

Як відомо, корпоратив у стилі 20-х років ХХ століття в США в держрезиденції «Завидово» обійшовся МЗС РФ в два з половиною мільйони рублів. Росіяни вже назвали цю гулянку «бенкетом під час чуми».

Одним з найяскравіших моментів вечірки стали танці Марії Захарової.

Раніше вона під час брифінгу в Москві звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про те, щоб українська сторона забезпечила журналістам з Росії вільний доступ на територію України.

Скандальна чиновниця також закликала Зеленського довести, що він «не лох», адже президент України сам робив такі заяви.

Нагадаємо, Путіна поставили на місце на очах у всього світу, Захарова вибухнула істерикою.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк поставив Захарову на місце через Донбас, такого нахабства ще не бачили.

Також Politeka писала, що Зеленський вивів з себе Захарову, соратниця Путіна не витримала.