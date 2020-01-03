У Хмельницькій області трапився конфуз з головною новорічною ялинкою

Так, в селищі Дунаївці прикрашена зелена красуня впала прямо на головній площі, пише Рoliteka.net. При цьому інцидент стався до настання Нового року.

Як виявилося, дерево впало через сильний вітер. На щастя, ніхто не постраждав.

В одній із груп у Фейсбуці була зроблена відповідна публікація з фото. На місце події прибули комунальники, які поставили ялинку на місце.

В мережі почали активно обговорювати конфуз.

"А, може, це на щастя?", "Впасти але красиво", "Що-то вона зменшилася", "Бл**а муха це капець це капець перед новим роком кому додали роботи блін це ганьба "заліт", "Знаки", "Які господарі-така ялинка !!!!! 😈😈😈😈😈😈😈", "Електрика пропала, води будинку теж немає, В центрі ялинка впала, з Новим роком! Всім привіт!", "Ганьба дунаївці, до чого докотилися,,,, 🍾🎄🥂", "Напилася я п'яна.......", "Сміхота та тільки тому що не місце там ялинці, було багато коментарів, але не слухали ось і наслідки", "ялинка Впала. Бежат, фотографують, радіють, зловтішаються. Дикуни. І ніхто не кинув клич: "Люди, ялинка впала. Збираємося, треба підняти!» Зате шукають винних, з-за кутів радіють. Не буде у нас толку з такими людьми", - написали користувачі.

Нагадаємо, в Одесі у новорічну ніч продавці ялинок покидали нереалізований товар посеред вулиць.

Сотні зелених красунь відразу перетворилися в непотрібний «баласт», який недбайливі продавці кинули і пішли.

Тим часом прибирати хвойні завали на вулицях Одеси доручили працівникам комунальних служб.

Раніше ми писали, що одесити зможуть обміняти непотрібну ялинку на солодощі.

Про це розповів глава Департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман.

Він пропонує одеситам не викидати після нового року ялинки та сосни, а відносити їх в певні локації. Замість хвойного дерева городянам будуть видавати, за його словами, цукерки.

Раніше повідомлялося, що в мережі розкритикували головну ялинку, яку встановили в центрі Києва.

Нагадаємо, ціни на ялинки змусять одеситів втратити дар мови: скільки коштують новорічні красуні

Як писала Politeka, скандал розгорівся навколо головної ялинки України: "до цивілізації далеко"

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