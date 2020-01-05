Курьезный случай произошел на днях в Хортицком районе Запорожья
Как передает Politeka.net, забавный ролик опубликовали в Инстаграм-канале zp_news (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз). В кадре мы видим неказистого мужичка, который оперся руками о скамейки и пытается отжиматься. Все это выглядит еще смешнее после того, как авторы ролика наложили музыку - песню Макса Коржа "Выгоняем алкоголь".
Комментирующие не смогли пройти мимо смешного видео и оставили несколько откликов:
"Умничка😂"
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Появились кадры счастливой Заворотнюк с любовником под новогодней елкой: "Хорошенькая такая..."
"Музычка под видос 😂🔥"
"Ниже опускайся,задницу не оттопыривай! С-спортсмен💪"
Примечательно, что житель Запорожье делает-то все верно, так как медики действительно советуют заняться физическими упражнениями, чтобы избавиться от жесткого похмелья.
Ранее мы сообщали, с главной елки Ивано-Франковска пришлось снимать дебошира. Мужчина довел до истерики не только очевидцев, но и инспекторов. Самое интересное, что когда бедолагу сняли с новогоднего дерева, он заявил, что ему просто хотелось поправить иллюминацию, которая, по его мнению, висела неидеально ровно.
Также мы писали, что в сети высмеяли российского президента Владимира Путина, а именно объектом насмешек стало его новогоднее поздравление. В Твиттере пишут, что лидер заметно потолстел за год. Умельцы тут же создали забавную фотожабу.
На кадрах видно, что лицо Путина сильно изменилось за 2019 год. В частности, появились несвойственные ему широкие скулы. А вот на снимке 2024 года, хозяина Кремля изобразили уже с внушительным подбородком, который едва помещался в кадр.
Напомним, цены на елки заставят одесситов потерять дар речи: сколько стоят новогодние красавицы
Также Politeka сообщала, самая "уставшая" новогодняя елка Украины: кадры облетели сеть, "Это на счастье?"