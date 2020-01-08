Психіатр вітає свого пацієнта з прогресом у лікуванні.
– І це ви називаєте прогресом??? Шість місяців тому я був Наполеоном, а зараз ніхто...
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– Чому наших чиновників досі не вдалося пересадити на вітчизняні автомобілі?
– Ніхто з них ще не визначився з вітчизною.
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Дзвінок у цирк:
– Здрастуйте, я кінь, який говорить, і я хочу у вас працювати.
– Здрастуйте. А що ви вмієте?
– Жонглювати, блін.
***
Судять мужика за браконьєрство. Суддя:
— І як ви могли, полюючи на звичайного кулика, підстрелити дуже рідкісного жовтоп'яточного кулика?
Підсудний, стоячи до залу спиною, нахиляється до судді і приглушеним голосом:
– Я відповім, тільки скажіть — моя дружина зараз на мене дивиться?
Суддя:
– В залі багато жінок — звідки я знаю, яка ваша?! !
Підсудний:
– Ось і я не знав, хто з цих куликів жовтоп'яточный...
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Ви бачили, як жінка витягує ліфчик через рукав кофти? Уявіть, що вона може зробити з вашим мозком.
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Існують 2 причини, чому може гальмувати комп'ютер:
1. Вірус.
2. Антивірус.
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Дочка вчиться на кухаря. Мати:
– А вам дозволяють є те, що ви приготували?
Дочка (крізь сльози):
– Нас змушують...
***
– Як себе почуває твій папуга?
– Бідолаха помер...
— Від старості?
– Ні, від засмучення. З тих пір, як я одружився, йому не вдалося вставити ні слова.
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– Подивися, на кого ти став схожий! Скоро в двері не пролізеш! Тиждень ходимо по гостях і ти все жрешь ці салати, пироги, торти...
– Так смачно ж! Не можу зупинитися.
– А те, що ми тепер через тебе закон порушуємо, це як?
– Який закон?
– Про заборону утримання бегемотів у домашніх умовах.
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