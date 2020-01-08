Психіатр вітає свого пацієнта з прогресом у лікуванні.

– І це ви називаєте прогресом??? Шість місяців тому я був Наполеоном, а зараз ніхто...

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– Чому наших чиновників досі не вдалося пересадити на вітчизняні автомобілі?

– Ніхто з них ще не визначився з вітчизною.

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Дзвінок у цирк:

– Здрастуйте, я кінь, який говорить, і я хочу у вас працювати.

– Здрастуйте. А що ви вмієте?

– Жонглювати, блін.

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Судять мужика за браконьєрство. Суддя:

— І як ви могли, полюючи на звичайного кулика, підстрелити дуже рідкісного жовтоп'яточного кулика?

Підсудний, стоячи до залу спиною, нахиляється до судді і приглушеним голосом:

– Я відповім, тільки скажіть — моя дружина зараз на мене дивиться?

Суддя:

– В залі багато жінок — звідки я знаю, яка ваша?! !

Підсудний:

– Ось і я не знав, хто з цих куликів жовтоп'яточный...

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Ви бачили, як жінка витягує ліфчик через рукав кофти? Уявіть, що вона може зробити з вашим мозком.

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Існують 2 причини, чому може гальмувати комп'ютер:

1. Вірус.

2. Антивірус.

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Дочка вчиться на кухаря. Мати:

– А вам дозволяють є те, що ви приготували?

Дочка (крізь сльози):

– Нас змушують...

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– Як себе почуває твій папуга?

– Бідолаха помер...

— Від старості?

– Ні, від засмучення. З тих пір, як я одружився, йому не вдалося вставити ні слова.

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– Подивися, на кого ти став схожий! Скоро в двері не пролізеш! Тиждень ходимо по гостях і ти все жрешь ці салати, пироги, торти...

– Так смачно ж! Не можу зупинитися.

– А те, що ми тепер через тебе закон порушуємо, це як?

– Який закон?

– Про заборону утримання бегемотів у домашніх умовах.

Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».

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