Російський президент Володимир Путін продовжує смішити користувачів соціальних мереж

Про це пише Politeka.net.

Приводом для насмішок в цей раз став візит Володимира Путіна на виставку "перспективного озброєння МВФ".

Як написав у своєму мікроблозі Twitter пропагандист Дмитро Смирнов, перед Путіним на виставці похвалилися макетом чергового російського авіаносця, яким Кремль, мабуть, намагається налякати США.

На курйозну ситуацію звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.

"Журналіст кремлівського пулу Смирнов похвалився, що Путіну "показали авіаносець". Ну, не "авіаносець" - а макет. Іграшками, простіше кажучи, кремлівського старого забавляли. А реальний російський авіаносець скоро стане ще більш унікальним - перейде в клас підводних", - висміяв Голобуцький черговий конфуз Володимира Путіна з кораблем.

"Пам'ятаю, на ВДНГ були такі", "Ну хоча б такі...", "Не підводних, а в розряд казино і бордель в одному флаконі, це при тому якщо не дійде пофарбувати і представити новий з макета", "На фото по пиці видно, що путлеру не дуже хочеться дивитися казки про велику і могутню. Але "борг зобов'язує", "Ну дід Пиня таке любить, як мультики з ракетами всілякими, то іграшки. Ще б в солдатики перестав грати, взагалі було б чудово. Маразматик з країни суцільного дурдому", "Пора спускати в Москва-ріку!", "Путін - любитель мультиків та іграшок", - жартують користувачі в коментарях під публікацією блогера.

Раніше ми розповідали, що горезвісна кофта Путіна вже третій день не дає спокою жартівникам і постійно продукує нові мэмы.

Так, деякі особливо уважні коментатори в соціальних мережах припустили, що під нею у лідера Кремля був бронежилет, а інші відзначили, що навіть в одязі за 90 тисяч рублів він виглядає, як старий дідусь біля телевізора.

Ми також писали, що Путін зганьбився подарунком президенту Естонії. Нещодавно Керсті Кальюлайд відзначила 50-річчя. Російський президент привітав колегу з ювілеєм, відправивши їй пляшку шампанського з окупованого Криму. Глава Естонії повернула подарунок назад.

Нагадаємо, Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.

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Також Politeka писала, що Путін в бабусиній кофтині привів дівчинку в жах, відео облетіло мережу.