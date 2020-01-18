Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что подал в отставку

По словам Гончарука, он пришел на должность, чтобы выполнять программу президента, пишет Politeka.net.

После обнародования скандальных аудизаписей, премьер-министр решил покинуть кресло. Гончарук передал соответствующее заявление президенту.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал решение Гончарука правильным и сильным. Сейчас остается слово за президентом.

В сети стали активно комментировать ситуацию. В частности пользователи нашли карикатуру, на которой нарисован "уход Гончарука".

На картинке изображен мужчина, который открывает дверь и театрально в нее выходит. Рядом с ним находится женщина, наблюдающая за происходящем.

"Гончарук подает в отставку (на самом деле нет)", - подписали картинку авторы поста в Телеграм-канале "Министерство П".

Некоторые пользователи сети возмущены ситуацией и пишут, мол в Конституции написано, что президент не может назначать и увольнять премьеров, это может сделать только Верховная Рада.

"Бесит этот цирк с царем-батюшкой и боярами, идущими на поклон. Украина - не Россия, блин", - написал блогер Шрайк в своем Телеграм-канале.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили, что получили от Алексея Гончарука заявление об уходе в отставку.

"Президент Украины получил, написанное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в скандале вокруг прослушки в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука наметился неожиданный поворот.

В частности, на публикацию записей разговоров отреагировал глава Кабинета министров Украины.

Соответствующее видеообращение политик опубликовал в своем Facebook.

По его словам, против президента Владимира Зеленского и команды премьер-министра якобы "ведется сильная работа".

Алексей Гончарук также заявил, что его не запугать, а потому Кабмин продолжит "бороться с коррупцией".

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".

Также Politeka писала о черном дне для Гончарука, премии вылезут боком: что задумали «Слуги народа».