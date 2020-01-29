В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за демонстрацию того, что он хочет сделать с конституцией собственной страны

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал художник Сергей Елкин в Facebook.

Так, Путин в пиджаке и туфлях якобы бежит марафон и добегает до красной ленты. Однако на ней можно заметить слово «Конституция», которую якобы собирается порвать властелин Кремля. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Бег на месте, бег с собой-Никогда не будет сбой...Даже демократия Нынче по понятиям....», «Бурные, продолжительные аплодисменты "рабочей" группы!», «...и порвал, как Тузик грелку!», «В стране 20 лет живущей по понятийной конституции новая редакция Основного закона ничего не изменит», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков разнес президента России Владимир Путина и россиян, которые ему верят.

Комик заявил в новом интервью "вДудь", что в России многие люди убеждены, что в низких зарплатах и пенсиях виноват кто угодно, но не Владимир Путин.

В пример он привел собственную тещу, которая во всем поддерживает президента РФ Владимира Путина.

"Каждый раз она включает новогоднюю речь. Мы с тестем сидим: "Давай лапшички нам новенькой навали", а она: "Так, хватит президента моего трогать". Я не знаю, что должно поменяться", - рассказал Алексей Щербаков.

Напомним, что Невзоров резко унизил Путина после его выступления

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