Книга была выпущена в 2014 году

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли интересную деталь

Соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко на странице в Фейсбук рассказал, что на 36-странице изображена карта из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim, пишет Рoliteka.net. Таким оригинальнім способом был проиллюстрирован раздел «Земля на плане и карте».

Примечательно, что учебник выпустили 2014 году за государственный счет и его рекомендовало министерство образования, его авторы — В. Ю. Пестушко и Г. Ш. Уварова.

Отметим, The Elder Scrolls V: Skyrim — компьютерная игра, созданная в 2011 году. Действия разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль.

Также примечательно, что ранее в учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли изображение актера Киану Ривза. Последний появился на снимке 1932 года «Обед на небоскребе».

На оригинальном фото 1932 года «Обед на небоскребе» 11 рабочих едят на высоте 200 метров.

В учебнике же 12-м был Киану Ривз из мема о грустном Киану.

К слову, автор учебника Игорь Щупак заявил - снимок с актером он поместил туда специально, чтобы проверить внимательность учеников.

Пост Примаченко собрал за два дня 400 лайков и много комментариев.

"Это "пасхалки", кто нашел - молодец!!!", "Еще бы эти инноваторы авторство указывали, воруя картинки (как с котом инжир)", "Так а что не так с картой)? Ну проиллюстрировали скрином из игры, поэтому просто как иллюстрация карты для наглядности, а не указано шо это реальная карта чего то там "," Идея крутая, лучше запоминается мне кажется и понимается на примерах, которые актуальные","В украинском образовании не хватает ума и денег - не тырить картинки в интернете, а покупать официально ((Впрочем, что уже ждать от сферы , где плагиат давно стал нормой жизни", - написали пользователи сети.

Напомним, в прошлом году украинцев и насмешило и ужаснуло содержание школьного учебника для шестиклассников.

Так, по версии авторов учебника, человек стал человеком только после того, как «Бог вдохнул в него душу».

Напомним, в Киеве разразился скандал из-за школьных поборов.

Как сообщала Politeka, во Львовской области депутаты хотят закрыть самую уникальную школу Украины.

Также Politeka писала, что скандал с тортом в харьковской школе получил неожиданное продолжение.