В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли интересную деталь
Соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко на странице в Фейсбук рассказал, что на 36-странице изображена карта из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim, пишет Рoliteka.net. Таким оригинальнім способом был проиллюстрирован раздел «Земля на плане и карте».
Примечательно, что учебник выпустили 2014 году за государственный счет и его рекомендовало министерство образования, его авторы — В. Ю. Пестушко и Г. Ш. Уварова.
Отметим, The Elder Scrolls V: Skyrim — компьютерная игра, созданная в 2011 году. Действия разворачиваются в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль.
Также примечательно, что ранее в учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли изображение актера Киану Ривза. Последний появился на снимке 1932 года «Обед на небоскребе».
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На оригинальном фото 1932 года «Обед на небоскребе» 11 рабочих едят на высоте 200 метров.
В учебнике же 12-м был Киану Ривз из мема о грустном Киану.
К слову, автор учебника Игорь Щупак заявил - снимок с актером он поместил туда специально, чтобы проверить внимательность учеников.
Пост Примаченко собрал за два дня 400 лайков и много комментариев.
"Это "пасхалки", кто нашел - молодец!!!", "Еще бы эти инноваторы авторство указывали, воруя картинки (как с котом инжир)", "Так а что не так с картой)? Ну проиллюстрировали скрином из игры, поэтому просто как иллюстрация карты для наглядности, а не указано шо это реальная карта чего то там "," Идея крутая, лучше запоминается мне кажется и понимается на примерах, которые актуальные","В украинском образовании не хватает ума и денег - не тырить картинки в интернете, а покупать официально ((Впрочем, что уже ждать от сферы , где плагиат давно стал нормой жизни", - написали пользователи сети.
Напомним, в прошлом году украинцев и насмешило и ужаснуло содержание школьного учебника для шестиклассников.
Так, по версии авторов учебника, человек стал человеком только после того, как «Бог вдохнул в него душу».
Напомним, в Киеве разразился скандал из-за школьных поборов.
Как сообщала Politeka, во Львовской области депутаты хотят закрыть самую уникальную школу Украины.
Также Politeka писала, что скандал с тортом в харьковской школе получил неожиданное продолжение.