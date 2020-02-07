Російський президент Володимир Путін і патріарх Московський і всієї Русі Кирило викликали хвилю пересудів у мережі

Приводом послужила фотографія, зроблена в коридорі Кремля, а поділився нею на своїй сторінці в Twitter блогер Майкл Арвінський, передає Politeka.

«Гундяєв і Путін йдуть по кремлівського коридору. Фото реальне», – він підписав кадр.

На знімку – тіні президента і патріарха, причому перший виглядає досить убого: Кирило підноситься над ним, немов гора.

У коментарях користувачі не забарилися з сарказмом.

«Герасим і муму якісь)», «Гендальф і Фродо», «казка про попа і робітника його ...», «Коли карлики відкидають великі тіні, це означає, що ми живемо при заході сонця», «Як попи на карикатурах раннього СРСР», «Театр тіней», «Тіні Мордора», «Єднання влади з РПЦ», «У Гундяєва з розміром все в порядку», «З Хоттабича )) де тінь в помічниках бігала ))», «Як ніби дитина сидить на колінах у санти», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що патріарх Кирило у Різдвяному посланні закликав віруючих відмовитися від комфорту як найвищої цінності. За його словами, «Господь народжується не в царських палатах, а в убогій печері, в останній злиднях. Здавалося б, що може бути гірше вертепу і біднішим за ясла для худоби? Але є таке місце – це випалена гріхом пустеля серця людини, яка віддалився від Бога, спустошена, поневолена пристрастями».

Слова патріарха дуже швидко знайшли відгук у соцмережах, де блогери відвели душу, звинувативши Кирила в лицемірстві, оскільки давно відомо, що він – людина далеко не бідна.

Нагадаємо, Путіна звинуватили у візитах до екзорциста.

Як повідомляла Politeka, РПЦ жорстко оскандалилася «секцією для дорослих».

Також Politeka писала, що Путін ошелешив патріарха Кирила новою зовнішністю.