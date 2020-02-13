Російського президента Володимира Путіна яскраво потролили у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін осоромився через ініціативу про довічне призначення російських сенаторів на свої посади.

У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На карикатурі можна побачити стривоженого Путіна, який пояснює логіку своєї ініціативи.

"Навіщо треба призначати довічно сенаторів? Сенатських коней на переправі не міняють", - йдеться у підписі до публікації в Facebook.

"В ідеалі звичайно вони хочуть нормальний такий феодалізм, коли народився і вже потомствений сенатор", " Гигишна гармошка на брюках, все, як у поки ще живого дідуся в ТВ", "Одне радує, що історію, яку своїми малюнками пише Йолкін, в майбутньому неможливо буде переписати!", "Слова "призначення сенаторів" звучить як насмішка над здоровим глуздом..", "А може взяти за основу іншу приказку: "Загнаних коней пристрілюють", - жартують користувачі в коментарях під новою карикатурою.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах. На цей раз главу Кремля висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".

"Путін дякує членів старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".

Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".

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