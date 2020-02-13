Російського президента Володимира Путіна яскраво потролили у соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
На цей раз Володимир Путін осоромився через ініціативу про довічне призначення російських сенаторів на свої посади.
У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.
Трагедія з українцями в РФ, тарифний удар і нові домовленості щодо Донбасу – головне за ніч
Божевільний циклон змінить погоду в Україні, синоптики приголомшили прогнозом: кому не пощастить
Розкішна дружина Артура Пирожкова облягла принади в "тісний" наряд: "Найзаповітніша мрія"
Українцям підготували "ліниві" субсидії: що це означає і хто зможе ними скористатися
На карикатурі можна побачити стривоженого Путіна, який пояснює логіку своєї ініціативи.
"Навіщо треба призначати довічно сенаторів? Сенатських коней на переправі не міняють", - йдеться у підписі до публікації в Facebook.
"В ідеалі звичайно вони хочуть нормальний такий феодалізм, коли народився і вже потомствений сенатор", " Гигишна гармошка на брюках, все, як у поки ще живого дідуся в ТВ", "Одне радує, що історію, яку своїми малюнками пише Йолкін, в майбутньому неможливо буде переписати!", "Слова "призначення сенаторів" звучить як насмішка над здоровим глуздом..", "А може взяти за основу іншу приказку: "Загнаних коней пристрілюють", - жартують користувачі в коментарях під новою карикатурою.
Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін продовжує голосно ганьбитися в соціальних мережах. На цей раз главу Кремля висміяли за заяву, яку він зробив на робочій нараді з колишніми членами уряду Російської Федерації.
Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter блогер зробив під псевдонімом "Професор Преображенський".
"Путін дякує членів старого уряду. І сподівається, що на нових місцях вони використовують свій «виробничий досвід». Виробничий досвід. У людей, які десятиліттями протирали штани в кабінетах і там же пиляли бюджет, виробничий досвід, звичайно, величезний", - йдеться у підписі до відео.
Користувачі гнівно відреагували на конфуз Володимира Путіна і відзначили, що зустріч лідера Кремля з колишніми членами уряду РФ більше схожа на "сходку злодіїв у законі".
Нагадаємо, Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео: "Диво...".
Як повідомляла Politeka, Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі: "Гоп-стоп".
Також Politeka писала, що раптово Путін зганьбився на весь світ.