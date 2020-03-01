В соцмережах активно обговорюють тепер вже колишнього нардепа від «Народного фронту» Михайла Гаврилюка, який після роботи в Раді влаштувався таксистом

Про це пише Politeka.net

Зокрема, в мережі з'явилися забавні фотожаби з Гаврилюком.

У соціальних мережах думки людей розділилися. Одних коментаторів насмішила нова робота Михайла, інші припустили, що таким чином він маскується, але знайшлися й такі, хто не бачить в цьому нічого поганого, адже головне - не краде.

«Хоч заробив на одяг в Раді або з голою жо** таксує?»,

«Щоб вони все крутили кермо»,

«Криза зробила свою справу»,

«Да це маскування, щоб не запитали за які гроші хатинку в три поверхи на Закарпатті будує»,

«А може, він пробує пожити на наші зарплати?»,

« Він туди (в Раду) випадково потрапив нього професионал, він хороша людина, але писати закони .... кожен повинен робити ту роботу, яку добре знає»,

"Нічого в цьому немає поганого. Накрав і втік, погано. Чесно заробляє, знову не так",

«Ті, хто стежив за роботою Михайла, то ніколи не бачили роботу братів Добкін. Після виборів мене вже не здивує наше населення. А нам потрібно спілкуватися, об'єднуватися, розуміти і підтримувати один одного. Пану Михайлу рада, молодець»,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що мешканка Києва Алла Железняк, яка скористалася послугами таксі помітила, що водій аж надто нагадує нардепа Михайла Гаврилюка.

«Що сказати, народний депутат і таксист – одна особа!», − написала жінка в соцмережах.

Сам Михайло Гарілюк вже відреагував на ситуацію і підтвердив, що працює таксистом.

«Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичного темпу життя і дуже радий цьому», - написав екс-нардеп на своїй сторінці у Фейсбуці.

Також екс-нардеп зізнався, чому обрав для себе саме таку роботу.

"Справжній таксист повинен вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розбиратися в політиці, тому я ідеально підходжу на цю посаду", - жартує Гаврилюк.

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