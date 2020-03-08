В мережі представили, як виглядали б побажання від українських політиків з Міжнародним жіночим днем

Як передає Politeka.net, листівки опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

На думку автора, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав би жінок в образі напівголого мачо батогом.

Вже екс-прем'єр України Олексій Гончарук зажадав би окрему плату за доставку другого букета.

Колишній голова ОП Андрій Богдан в пляжній сорочці покликав би прекрасну половину людства з собою на Сейшели.

Петро Порошенко пропонує солодкий подарунок.

Слуга народу Брагар, який оскандалився через пенсіонерки з собакою, пропонує домашнього улюбленця, та подорожче.

Не залишив жінок без уваги і олігарх Ігор Коломойський, який в компанії прес-секретаря Володимира Зеленського, підніс дамам букет.

Раніше президент Володимир Зеленський також привітав жінок зі святом і перерахував їх подвиги і на перше місце поставив захист Батьківщини.

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