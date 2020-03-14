На похороні покійного так хвалили, що вдова два рази підходила до труни, щоб подивитися, хто там лежить
Наскільки простіше було б життя, якби теореми з геометрії можна було довести фразою: "Ну видно ж".
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Блін, тяжко програмістам живеться... Прийдеш в гості пива попити, а там відразу просять подивитися, чим комп захворів. Цікаво, як проктологам?
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– Пам'ятай, що Життя — як їзда на велосипеді: якщо тобі важко, — це означає, що ти йдеш на підйом!
– Судячи з усього, я їжджу без сідла, і по купинах…
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Дві причини, чому я не довіряю людям: 1. Я не знаю їх. 2. Я знаю їх.
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– Таточку! Можна я тебе поцілую?!
– Грошей немає! Мене вже мама поцілувала.
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Молодий татусь каже зранку дружині:
– Ти чула, сьогодні вночі наша дитина моторошно хропіла!
– Не хвилюйся, це памперси, які дихають!!!
***
Вмовляє колобок ведмедя не їсти його:
– Міша, ну не їж ти мене, навіщо тобі це треба? Мене по коморах мели, по засіках шкребли, в загальному — пил, бруд, скло, недопалки …
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– Я вчора на пляжі бачив двох дівчат, що купаються! Абсолютно голих!
– В такий холод?! Напевно, моржі!
– Ну, одна точно морж, а друга нічого, симпатична.
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Мужик сказав мужик зробив.
Жінка сказала — мужик зробив.
Жінка зробила ну що тут скажеш...
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Я вирішив дівчині романтику влаштувати. Наповнив ванну шампанським, на три хвилини відвернувся — півванни немає, вона в дрова!
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Рекламщики, хоч трохи подумайте, перш ніж запускати свої творіння в ефір. Ну що це таке: "Як у 50 виглядати на всі 100"?!
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Ранок. Теща виходить зі своєї кімнати і скаржиться:
– Всю ніч комарі кусали — вранці прокинулася, а подушка в крові.
Зять:
– Так їх після цього рвало!
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