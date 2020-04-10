Президент країни-агресора Володимир Путін продовжує ганьбитися перед камерами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля зганьбився під час відеонаради з мерами російських міст в умовах карантину.

зокрема, Володимир Путін знову вийшов на зв'язок зі свого особистого бункера, щоб заспокоїти чиновників на тлі епідемії китайського вірусу.

"Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці. З усім впоралася Росія, переможемо і цю заразу вірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін під час наради.

На жорсткий конфуз відреагував журналіст Рустем Адагамов, який також опублікував відповідний відеоролик в своєму мікроблозі.

"Господи, які печеніги, які половці, що він взагалі несе?", - підписав він відеоролик.

"Так це він себе з печенігами порівняв!? Ось воно що...", "Все проходить і Путін пройде", "Дали є**натику текст, сказали читай. Отак 20 років і працював. З нафтою за 100$, будь-який дурень може правити. Мізки тільки на підлість працюють", "Цар Соломон на мінімалках", "Зустрілися якось печеніги і половці. А Пісків їм такий говорить...", "Що написали, то і несе", "Стендапер всієї русі", "Найжахливіше, що він не прикидається... Після 20 років безроздільної влади і не таку пургу понесеш! Абсолютно праві ті, хто стверджує про його психічні відхилення", - жартують росіяни в коментарях під публікацією журналиста.

Раніше ми розповідали, що Путін оконфузився з подарунком для прем'єра. На цей раз лідер Кремля зганьбився, висловлюючи підтримку зараженому китайським вірусом прем'єру Британії Борису Джонсону.

«Хотів би висловити свою щиру підтримку в цей непростий для Вас момент. Упевнений, що Ваші енергія, оптимізм і почуття гумору допоможуть перемогти хворобу. Від душі бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання»: Путін відправив Борису Джонсону телеграму зі словами підтримки», - йдеться в публікації.

Росіяни з гумором відреагували на пост Смирнова і попередили Бориса Джонсона, що Володимир Путін може оптравить йому телеграму з "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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