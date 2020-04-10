Президент країни-агресора Володимир Путін продовжує ганьбитися перед камерами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз лідер Кремля зганьбився під час відеонаради з мерами російських міст в умовах карантину.

зокрема, Володимир Путін знову вийшов на зв'язок зі свого особистого бункера, щоб заспокоїти чиновників на тлі епідемії китайського вірусу.

Популярні новини зараз

Погода остаточно доб'є українців, про тепло можна забути: «заллє дощами і...»

У Нацбанку терміново звернулися до українців: "Залишилося три місяці і..."

Расторгуєв гнівно висловився про українців: "Вони що, тупі?"

"Це так приємно": Настя Каменських без білизни потрусила принадами перед двома мачо, фото і відео
Показати ще

"Дорогі друзі! Все проходить, і це пройде. Наша країна неодноразово проходила через серйозні випробування: і печеніги її терзали, і половці. З усім впоралася Росія, переможемо і цю заразу вірусну. Разом ми все подолаємо", - заявив Путін під час наради.

На жорсткий конфуз відреагував журналіст Рустем Адагамов, який також опублікував відповідний відеоролик в своєму мікроблозі.

"Господи, які печеніги, які половці, що він взагалі несе?", - підписав він відеоролик.

"Так це він себе з печенігами порівняв!? Ось воно що...", "Все проходить і Путін пройде", "Дали є**натику текст, сказали читай. Отак 20 років і працював. З нафтою за 100$, будь-який дурень може правити. Мізки тільки на підлість працюють", "Цар Соломон на мінімалках", "Зустрілися якось печеніги і половці. А Пісків їм такий говорить...", "Що написали, то і несе", "Стендапер всієї русі", "Найжахливіше, що він не прикидається... Після 20 років безроздільної влади і не таку пургу понесеш! Абсолютно праві ті, хто стверджує про його психічні відхилення", - жартують росіяни в коментарях під публікацією журналиста.

Раніше ми розповідали, що Путін оконфузився з подарунком для прем'єра. На цей раз лідер Кремля зганьбився, висловлюючи підтримку зараженому китайським вірусом прем'єру Британії Борису Джонсону.

«Хотів би висловити свою щиру підтримку в цей непростий для Вас момент. Упевнений, що Ваші енергія, оптимізм і почуття гумору допоможуть перемогти хворобу. Від душі бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання»: Путін відправив Борису Джонсону телеграму зі словами підтримки», - йдеться в публікації.

Росіяни з гумором відреагували на пост Смирнова і попередили Бориса Джонсона, що Володимир Путін може оптравить йому телеграму з "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.