Небувале видовище, як два клани видр йдуть один на одного "стінка на стінку", викликало ажіотаж в мережі
Як передає Politeka.net, кадри "звірячої війни" опубліковані в Твіттері (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Відомо, що інцидент стався в Сінгапурі. На записі видно, як зграї звірів стрімко пливуть на зустріч один одному, а потім починають бій стінка на стінку.
Але все не просто так. За вражаючим батлом стоїть ціла історія. Виявляється, "команду" справа називають Бішан, це найбільший клан в Сінгапурі. Бійці зліва - з родини Марина, яка посідає друге місце за чисельністю в країні.
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Бійки між цими двома кланами досить жорстокі. Все почалося п'ять років тому, коли сім'я Бішан розв'язала війну. Тоді вони мешкали в парку Bishan-Ang Mo Kio, а клан Марина жив в однойменній затоці. Але Бішан вирішили переселитися і вигнали Марина з дому. Вражена сім'я перебралася до узбережжя моря, але не була пристосована до ні до бурхливої води, ні до крутих берегів.
За долею сінгапурських видр стежать тисячі людей - в соцмережах є цілі групи, присвячені цим тваринкам.
Відео активно коментують. Користувачі відзначають, що у тварин - "все як у людей".
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