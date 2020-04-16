Небувале видовище, як два клани видр йдуть один на одного "стінка на стінку", викликало ажіотаж в мережі

Як передає Politeka.net, кадри "звірячої війни" опубліковані в Твіттері (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Відомо, що інцидент стався в Сінгапурі. На записі видно, як зграї звірів стрімко пливуть на зустріч один одному, а потім починають бій стінка на стінку.

Але все не просто так. За вражаючим батлом стоїть ціла історія. Виявляється, "команду" справа називають Бішан, це найбільший клан в Сінгапурі. Бійці зліва - з родини Марина, яка посідає друге місце за чисельністю в країні.

Бійки між цими двома кланами досить жорстокі. Все почалося п'ять років тому, коли сім'я Бішан розв'язала війну. Тоді вони мешкали в парку Bishan-Ang Mo Kio, а клан Марина жив в однойменній затоці. Але Бішан вирішили переселитися і вигнали Марина з дому. Вражена сім'я перебралася до узбережжя моря, але не була пристосована до ні до бурхливої води, ні до крутих берегів.

За долею сінгапурських видр стежать тисячі людей - в соцмережах є цілі групи, присвячені цим тваринкам.

Відео активно коментують. Користувачі відзначають, що у тварин - "все як у людей".

"Як зрозуміти хто за наших, а хто проти?"

"Глянь-но, у них і тактика є - той загін, що справа наступав, засадний полк по березі пустив, щоб з флангу атакувати"

"Як вони домовляються, коли бійка буде?"

"Їх тут шуби на дві ..."

"На московське метро сьогодні схоже"

"Сільські війни"

"Ось це так! Тепер я і це бачила"

"Наймиліше побоїще"

Пока люди сидят на карантине, выдры устраивают драки стенка на стенку. Все, конечно же, из-за территории и власти pic.twitter.com/nbnSgwSTfp — Лента.ру (@lentaruofficial) April 15, 2020

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