Всі ті, у кого народиться дитина через 9 місяців, отримають штраф за недотримання безпечної дистанції
– А я буду курити на кухні, а руку з сигаретою висовувати в балконні двері.
– Ну, ти – ризиковий хлопець!
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Расизм суперечить духу нашого народу. Ми, як вища раса, повинні бути вище цього.
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Коли він кинув пити, вона звернула увагу на інші його недоліки…
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Кругом сміливі, сильні люди, але пельмені в воду кидати бояться всі.
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Найважливіше – встигнути лягти спати до того, як захочеться жерти.
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Схоже, основне завдання діяльності Ради в тому, щоб всі москалі від сміху померли…
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Тепер до європейських політиків, які не потрапили в “чорний список Путіна”, потрібно ставитися з підозрою – вони можуть бути агентами Кремля!
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Не переживай ти через всяку хрінь, всяка хрінь через тебе ж не переживає.
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Голова ще працює як годинник, але якщо завести забуде …
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Закінчене речення з п’яти дієслів без розділових знаків і спілок: “Вирішили послати сходити купити випити”.
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Мало просто вийти на пенсію, треба ще на ній втриматися.
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– Ох, ніфіга собі у тебе пузяра! Капец ти жиробасіна!
– А ви дійсно дієтолог?
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– Мам, а що таке “поліандрія”?
– Це коли спритний Амур зі свого лука одночасно пускає кілька стріл і все потрапляють у ціль.
– А хіба таке можливо?
– Не знаю. Запитай у тата.
– У якого?
***
– Милий, я тобі не говорила, що ти у мене найкращий?
– Ні!
– Блін, а кому ж я вчора це говорила!?
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Одяг – основне джерело доходу хорошої жінки: чоловік їй платить за те, що вона одягається, плюс коханці за те, що роздягається.
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Коли Архімед заліз в ванну, він зрозумів, що Еврика вже там…
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– Одні народи в світі знімають стрес за допомогою міцного спиртного, інші, що не визнають спиртне, знімають стрес за допомогою активного сексу і виховання численного потомства, а потім масово приходять на допомогу знесиленим першим і рятують їх країни і території від вимирання.
– А замість подяки чують: “Понаїхали!”.
***
Приходжу ввечері додому. Теща сидить в кріслі і гладить свого ротвейлера. Побачивши мене, показує на мене пальцем і каже собаці:
– Зять!
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А ти облизуєш етикетку від йогурту?
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Нагадаємо, справжнє обличчя Путіна показали в мережі: “Джерело зарази”.
Як повідомляла Politeka, “Допоможіть!”: Сердючка публічно закатила істерику, відео потрапило в мережу.
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