Всі ті, у кого народиться дитина через 9 місяців, отримають штраф за недотримання безпечної дистанції

– А я буду курити на кухні, а руку з сигаретою висовувати в балконні двері.

– Ну, ти – ризиковий хлопець!

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Расизм суперечить духу нашого народу. Ми, як вища раса, повинні бути вище цього.

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Коли він кинув пити, вона звернула увагу на інші його недоліки…

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Кругом сміливі, сильні люди, але пельмені в воду кидати бояться всі.

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Найважливіше – встигнути лягти спати до того, як захочеться жерти.

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Схоже, основне завдання діяльності Ради в тому, щоб всі москалі від сміху померли…

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Тепер до європейських політиків, які не потрапили в “чорний список Путіна”, потрібно ставитися з підозрою – вони можуть бути агентами Кремля!

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Не переживай ти через всяку хрінь, всяка хрінь через тебе ж не переживає.

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Голова ще працює як годинник, але якщо завести забуде …

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Закінчене речення з п’яти дієслів без розділових знаків і спілок: “Вирішили послати сходити купити випити”.

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Мало просто вийти на пенсію, треба ще на ній втриматися.

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– Ох, ніфіга собі у тебе пузяра! Капец ти жиробасіна!

– А ви дійсно дієтолог?

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– Мам, а що таке “поліандрія”?

– Це коли спритний Амур зі свого лука одночасно пускає кілька стріл і все потрапляють у ціль.

– А хіба таке можливо?

– Не знаю. Запитай у тата.

– У якого?

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– Милий, я тобі не говорила, що ти у мене найкращий?

– Ні!

– Блін, а кому ж я вчора це говорила!?

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Одяг – основне джерело доходу хорошої жінки: чоловік їй платить за те, що вона одягається, плюс коханці за те, що роздягається.

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Коли Архімед заліз в ванну, він зрозумів, що Еврика вже там…

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– Одні народи в світі знімають стрес за допомогою міцного спиртного, інші, що не визнають спиртне, знімають стрес за допомогою активного сексу і виховання численного потомства, а потім масово приходять на допомогу знесиленим першим і рятують їх країни і території від вимирання.

– А замість подяки чують: “Понаїхали!”.

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Приходжу ввечері додому. Теща сидить в кріслі і гладить свого ротвейлера. Побачивши мене, показує на мене пальцем і каже собаці:

– Зять!

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А ти облизуєш етикетку від йогурту?

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Нагадаємо, справжнє обличчя Путіна показали в мережі: “Джерело зарази”.

Як повідомляла Politeka, “Допоможіть!”: Сердючка публічно закатила істерику, відео потрапило в мережу.

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