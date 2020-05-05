Володимир Путін голосно осоромився з безглуздим рішенням

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких і гнівних коментарів став указ Володимира Путіна про нагородження лідера КНДР Кім Чен Ина медаль на честь "ювілею Перемоги".

За інформацією російських ЗМІ, північнокорейський диктатор отримав ювілейну медаль «75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».

Також повідомляється, що ювілейну медаль 5 травня російський посол Олександр Мацегора передав главі МЗС КНДР Лі Сон Гвону.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і помітили, що Володимир Путін повністю знецінило всі звання і нагороди. Інші ж припустили, що лідер Кремля забув випити ліки перед підписанням указу.

"Від нашого дурдому - вашому", "Спасибі Кім Чен Ину за перемогу!" "У мене таке відчуття, що я живу в дурдомі...", "Я теж думаю що або я або світ сходить з розуму", "Посмертно?", "Який дикий маразм ... так за ним психлікарня плаче і примусове лікування, "Він до цього вже знецінив нагороди,роздаючи їх своїм друзям", "Дід знову забув прийняти таблетки", "Пропоную так само вручити Кім Чен Ину медаль на честь ювілею перемоги над половцями і печенігами", "Ну все, зовсім дах поїхав!", "Смішно буде, коли з'ясується, що вони обидва давно померли", "Пробив нове дно. Молодець!", - жартують вони в коментарях під новостью.

До цього ми писали, що над російським президентом Володимиром Путіним продовжують насміхатися. Привід для насмішок над лідером Кремля дав російський сыровар Олег Сирота, який зареєстрував сорт сиру "Путін".

«Ми дійсно зареєстрували сорт сиру «Путін» для експорту наших сирів до Європи, проходимо європейські випробування і збираємо папери. А що такого? Сир «Путін» відмінно піде на експорт. Поряд з сирами «Достоєвський» і «Гагарін», - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Користувачі різко відреагували на новину і задалися питанням, чи надійде "Путін" у продаж з виразним запахом і цвіллю

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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