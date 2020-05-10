Хтось знає, як довго в карантині не можна нікого пускати в будинок? А то дружина четвертий день стукає у двері, мене це вже нервує
– Милий ти любиш мене? ...
– Звичайно!
– А помреш за мене?
– Здрррасте! А любити тебе хто?!
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***
– Як там наше замовлення?
– Ще не закінчили.
– А на якому етапі?
– Скоро почнемо.
***
На похороні покійного так хвалили, що вдова два рази підходила до труни, щоб подивитися, хто там лежить.
***
От і виросло покоління дівчат, яким цікаво, за що ж чоловіки подобалися жінкам раніше, коли не було грошей?
***
– Боря, у вас був секс з жінкою за 50?
– Таки був, Фіма... Хоча спочатку вона хотіла за 100!
***
Якщо ваші очі закрили м'які ручки, в спину вперлися пишні груди і пухкенький животик, а ззаду почулося: "Відгадай, хто?"... У будь-якому випадку відповідайте: — Серьога, ти, чи що? Повірте, так напевно буде краще.
***
– Синочку, ти дуже багато граєш у комп'ютерні ігри і можеш заробити геморой. Чи варта гра свічок?
***
Наш охоронець на прохідній затримав заступника директора з краденою продукцією. Відразу вигнали. Поки працюємо без охоронця.
***
Помирають 100 жінок і опиняються перед брамою пекла.
Сатана:
– Зробіть крок вперед ті, хто прожив життя, виносячи мозок чоловікам по причині і без... 99 роблять крок вперед.
Сатана:
– Глуху теж там штовхніть хто-небудь!
***
Ізя закохався в Сонечку, тому що вона була струнка і мовчазна. І тільки після весілля Ізя зрозумів, що Соня не могла одночасно говорити і втягувати живіт.
***
Бабусі біля під'їзду називали Оксану наркоманкою і повією, а вона не ображалася.
«Лише б не дізналися, що я терапевт», — думала Оксана.
***
– Привіт Серього. Шо нового?
– Нового? Сьогодні прийшов на роботу з намальованими вусами. Баби з намальованими бровами сказали мені, що я дурень.
***
Читав внучці казку про рибака і рибку. Дитина запитала:
– А чому він іншу бабу у рибки не попросив?
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