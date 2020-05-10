Хтось знає, як довго в карантині не можна нікого пускати в будинок? А то дружина четвертий день стукає у двері, мене це вже нервує

– Милий ти любиш мене? ...

– Звичайно!

– А помреш за мене?

– Здрррасте! А любити тебе хто?!

***

– Як там наше замовлення?

– Ще не закінчили.

– А на якому етапі?

– Скоро почнемо.

***

На похороні покійного так хвалили, що вдова два рази підходила до труни, щоб подивитися, хто там лежить.

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От і виросло покоління дівчат, яким цікаво, за що ж чоловіки подобалися жінкам раніше, коли не було грошей?

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– Боря, у вас був секс з жінкою за 50?

– Таки був, Фіма... Хоча спочатку вона хотіла за 100!

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Якщо ваші очі закрили м'які ручки, в спину вперлися пишні груди і пухкенький животик, а ззаду почулося: "Відгадай, хто?"... У будь-якому випадку відповідайте: — Серьога, ти, чи що? Повірте, так напевно буде краще.

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– Синочку, ти дуже багато граєш у комп'ютерні ігри і можеш заробити геморой. Чи варта гра свічок?

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Наш охоронець на прохідній затримав заступника директора з краденою продукцією. Відразу вигнали. Поки працюємо без охоронця.

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Помирають 100 жінок і опиняються перед брамою пекла.

Сатана:

– Зробіть крок вперед ті, хто прожив життя, виносячи мозок чоловікам по причині і без... 99 роблять крок вперед.

Сатана:

– Глуху теж там штовхніть хто-небудь!

***

Ізя закохався в Сонечку, тому що вона була струнка і мовчазна. І тільки після весілля Ізя зрозумів, що Соня не могла одночасно говорити і втягувати живіт.

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Бабусі біля під'їзду називали Оксану наркоманкою і повією, а вона не ображалася.

«Лише б не дізналися, що я терапевт», — думала Оксана.

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– Привіт Серього. Шо нового?

– Нового? Сьогодні прийшов на роботу з намальованими вусами. Баби з намальованими бровами сказали мені, що я дурень.

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Читав внучці казку про рибака і рибку. Дитина запитала:

– А чому він іншу бабу у рибки не попросив?

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