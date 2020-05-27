Пенсіонерка Ріна з Закарпаться зважилася на экстремальныую витівку в 90 років

Як повідомляє Politeka.net, її онук Іван Куцина розповів подробиці виданню "Мукачево.нет" і опублікував відео (щоб подивитися, скрольте вниз).

Літня українка знайшла собі незвичайне захоплення на пенсії і стала інста-блогером. Онук створив для неї аккаунт у соціальній мережі і допомагає робити цікавий контент. Так з його допомогою баба Ярина покаталася на кабріолеті "Mustang" і подрифтовала на фурі, довівши, що вік - не перешкода розваг. Відео вже набирають десятки тисяч переглядів.

Помітивши такий успіх, Іван і Ріна вирішили підняти ставки - так бабуся опинилася за штурвалом справжнього літака. За словами онука, в Коломиї вони звернулися в спеціальну компанію. Фахівці посадили Рину в літак, на якому в свій час облетів Карпати відомий телеведучий Дмитро Комаров.

Варто відзначити, що разом з бабусею в повітря підняли і пілот-інструктор. Саме він виконав зліт і посадку, проте в небі дав бабусі трохи покерувати машиною самостійно. Іван Куцина зазначає, що українка зовсім не хвилювалася:

"Я знав, що все буде добре, мені і бабусі дуже сподобалося. До речі тепер бабуся хоче стрибнути з парашутом, але це ще під питанням".

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