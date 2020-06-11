Підбірка смішних фото кішок, яка доведе вам, що вони можуть спати абсолютно в будь-якій позі.

Іноді людям може здатися, що у кішок і зовсім відсутня хребет. Передає Politeka.net.

Всі люди чули про прекрасну гнучкості кішок. Їх пластичність пояснюється тим, що у кішок більше кісток порівняно з людиною. А також, у кішок немає ключиць і більше суглобів, що дозволяє їм без зайвого дискомфорту гнутися на всі боки.

Навіть сплять кішки в таких дивних позах, що їх з боку складно уявити зручними. Тим не менш, домашніх улюбленців все влаштовує, і вони часом для того, щоб поспати, складаються «буквою Зю».

Ось найсмішніші фото їх поз сну:

Раніше повідомлялося, що домашні тварини переносять багато небезпечних інфекцій. Але все настільки погано?

Як повідомляє онлайн-журнал Clutch, навіть самі милі на вигляд кошенята насправді є переносниками глистових інвазій, стригучого лишаю, хламідіозу, і багатьох інших небезпечних захворювань — токсоплазмозу, сальмонельозу, туберкульозу, туляремії.

до Речі, токсоплазма, потрапивши в людський організм, на 50% підвищує ризик розвитку шизофренії, а в рідкісних випадках призводить до сліпоти. Особливо небезпечний котячий паразит для дітей і дорослих з ослабленим імунітетом.

Ще одна хвороба, яку можна підчепити від кішки, — феліноз, який розвивається від попадання в рани, залишені котячими кігтями, бактерій Bartonella henselae. Через пошкодження на шкірі інфекція потрапляє у найближчі лімфатичні вузли, а потім – в кров, що приводить до збільшення і ущільнення лімфовузлів, утворення папул і виразок по тілу.

Тому кілька разів добре подумай, перш ніж дозволяти вихованцеві спати з тобою в одному ліжку.

Нагадаємо, одеситка перетворила життя малюка на тортури, люди накинулися на неї всією юрбою.

Як повідомляла Politeka, харківський гицель безжально розправився з кошенятами.