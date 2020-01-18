Його не бачили живим з 31 грудня

71-річний пенсіонер став жертвою своїх хатніх тварин

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах.

Відомо, що трагедія сталася в Польщі.

За інформацією журналістів, в населеному пункті Осієк Свентокшиського воєводства були виявлені останки 71-річного місцевого жителя.

Тривогу підняв стурбований житель міста, який з 31 грудня не бачив свого сусіда Кшиштофа.

У прес-службі місцевої прокуратури підтвердили, що пенсіонера останній раз бачили перед Новим роком, коли він прямував до криниці, щоб набрати воду.

Його останки були виявлені на тому ж місці. За попередньою версією, 71-річного Кшиштофа убив серцевий напад.

Голодні свині, яких тримав літній чоловік, вибралися з сараю і стали поглинати все, що бачать. Корму для них було небагато, оскільки в цей час року в Польщі досить холодно. Не виключено, що саме ці "домашні улюбленці" і з'їли труп свого господаря.

Але місцеві жителі не вірять у версію правоохоронців і впевнені, що Кшиштофа погубив алкголь. Вони припустили, що пенсіонер міг заснути біля колодязя.

Його сусіди підтвердили, що Кшиштоф тримав свиней якоїсь особливої породи, дуже великих за розміром. Тому люди боялися цих тварин і намагалися не наближатися до ділянки 71-річного пенсіонера.

Раніше ми розповідали про те, що українську заробітчанку з інсультом викинув на вулицю роботодавець. Інцидент стався ще в 2018 році.

Роботодавець хотів уникнути відповідальності за нелегального працівника, тому вивіз жінку в місто і викликав поліцію до нібито п'яній жінці.

Згідно з повідомленням дипломата, Оксана перебувала на реабілітації в Польщі до грудня 2018 року, а потім її перевезли в рідне село неподалік від Турки Львівської області. Там за нею доглядала родина.

Однак 13 січня Оксана, яка також потерпала від ниркової недостатності, раптово померла. Роботодавцеві, Енджею Ц., було висунуто дев'ять звинувачень. Вісім з них стосувалися нелегального працевлаштування працівників. За це йому світило до трьох років позбавлення волі.

Суд у Сьрода-Вєлькопольська постановив умовно припинити кримінальне провадження з випробувальним терміном до двох років. Однак суддя підкреслив, що зібраний доказовий матеріал, як і пояснення обвинуваченого, не залишають сумнівів, що чоловік порушив закон.

Нагадаємо, труп українського заробітчанина знайшли в лісі: «заборонили допомагати», моторошні деталі трагедії.

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