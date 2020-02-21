Літак з людьми на борту не зміг долетіти до регіонального аеропорту

Як передає Politeka.net, про це повідомляють американські ЗМІ.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора, 20 лютого.

Двомоторний літак Beechcraft BE20 Super King Air розбився в американському штаті Техас.

Місцева влада стверджує, що пілот повідомив про проблеми в електриці літака і повернув у напрямку регіонального аеропорту Ебілен.

Але через якийсь час повітряне судно, на борту якого знаходилися люди, раптово зникло з радарів.

"Внаслідок авіакатастрофи у сільськогосподарському районі на заході Техасу загинули троє людей", - сказано в повідомленні.

За інформацією Федеральної авіаційної адміністрації США, двомоторний літак зник з радарів близько шостої ранку за місцевим часом. Але рятувальники змогли дістатися до місця катастрофи лише увечері.

Розслідуванням авіакатастрофи, в якій загинули троє людей, буде займатися Національна рада з питань безпеки транспорту США.

Раніше ми повідомляли про аварію туристичного літака з людьми на борту. Як відомо, трагедія сталася 16 лютого у французькій комуні Крессейль.

Туристичний лайнер Piper PA-28, на борту якого було четверо чоловік, звалився біля плато Ларзака.

За інформацією журналістів, пілот втратив контроль над повітряним судном, і після удару при невдалому приземленні літак з людьми раптово загорівся. Коли на місце події прибули пожежники, від лайнера практично нічого не залишилося.

Також варто зазначити, що літак Piper PA-28 вилетів з Ангулема. Він розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкових смуг на аеродромі Мійо-Ларзака.

Не виключено, що авіакатастрофа могла статися із-за несприятливих погодних умов, оскільки в цей день на плато були сильні пориви вітру.

Нагадаємо, що вертоліт з росіянами впав при зльоті: перші подробиці і кадри з місця авіакатастрофи.

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