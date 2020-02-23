Через землетрус на кордоні Туреччини та Ірану загинули 8 осіб

На ірано-турецькому кордоні стався землетрус магнітудою 5,9 у неділю, 23 лютого. Про це повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляють турецькі ЗМІ та очевидці пригоди в соцмережі Twitter, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

В турецькій провінції Ван в результаті землетрусу загинули вісім чоловік, включаючи трьох дітей. Деякі будинки повністю зруйновані. Рятувальники продовжують пошукові роботи під уламками будівель.

«У провінції Ван дуже холодна погода, а під уламками все ще є люди. Жахливі новини все ще продовжують приходити. Необхідна підтримка повинна бути відправлена в терміновому порядку», – написали в мережі, показавши моторошні кадри знервованих людей і їх зруйнованого будинку.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттина Коджі офіційно заявив, що із-за землетрусу на даний момент постраждала 21 людина, вісім з яких знаходяться в критичному стані.

На кордоні держав також постраждали декілька осіб, стан одного з яких оцінюється як критичний.

Крім того, порушених землетрусом селах пошкодження отримали декілька будинків, деякі з них зруйновані повністю. У мережі з'явилося безліч фотографій, що ілюструють стан справ на місці. Більшість людей поза себе від горя, інші несуть дітей, яких дістали з-під уламків.

Також в мережі показали область на карті, яку зачепило землетрус.

Нагадаємо, буря накриє Україну, по країні прокотилися пекельна заметіль. Україна опиниться під ударом північно-західного циклону «Юлія», який принесе погіршення погодних умов.

Циклон сформується ще вночі 23 лютого у відкритих водах Атлантики на захід від Ірландії.

У зв'язку з цим, у західних областях вночі та вранці у понеділок очікується посилення вітру до 20-24 м/с, місцями пориви 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с.

Нагадаємо, потужний землетрус атакувало популярний курорт.

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