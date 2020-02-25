На Київщині в місті Бровари загубився дитина
Про це написав «Київ Оперативний» в Facebook, повідомляє Politeka.net.
Поліція розшукує неповнолітнього Теплюка Максима, який пропав сьогодні вранці, 25 лютого в 8:00.
Він пішов з СОС Дитяче містечко (вул. Шевченка, 18, д. 13, р. Бровари) і досі не повернувся.
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ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 165 см, повної статури, обличчя овальне, волосся темне, очі карі.
Особлива прикмета: немає двох передніх зубів.
Був одягнений в зимову куртку темно-зеленого кольору в клітинку, чорні джинси, сірі кросівки.
При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування хлопчика, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".
Як ми раніше писали, що в Харківському районі Києва пропала жінка. 23 лютого, приблизно о 17 годині на прогулянку пішла Коломієць Тетяна Яківна і не повернулася додому. Жінка 1945 року народження.
Близькі відзначили, що вона вже багато років живе з допомогою ліків і більше діб без них обходитися не може. Також вона погано чує.
Одягнена була в шубку під леопарда і бежевій капелюшку. Згорблена фігура, ходить, спираючись на паличку. При собі мала мобільний телефон.
Нагадаємо, що в Києві на камеру потрапили особи банди злодіїв, які крадуть гроші і особисті речі городян.
«Стара банда злодіїв, що складається з трьох особин, Бойчука в заклад «noir» скоїли крадіжку грошей та особистих речей. Будьте уважні і бережіть свої речі.», – написали в мережі.
У коментарях користувачі пожартували, що грабіжники крадуть гроші собі на карвалол, інші ж говорять, що вони зовсім не старі.
«Чому старі? Саме в розквіті сил!», «гості з сонячної країни...», «Аваков завозить з мандаринами», «Курносому пальчики треба перерахувати))))», «на карвалол», «чорти...», «Старики-розбійники», «Діди крали», – написали під відео в фейсбуці.
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