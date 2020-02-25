На Київщині в місті Бровари загубився дитина

Про це написав «Київ Оперативний» в Facebook, повідомляє Politeka.net.

Поліція розшукує неповнолітнього Теплюка Максима, який пропав сьогодні вранці, 25 лютого в 8:00.

Він пішов з СОС Дитяче містечко (вул. Шевченка, 18, д. 13, р. Бровари) і досі не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15 років, зріст 165 см, повної статури, обличчя овальне, волосся темне, очі карі.

Особлива прикмета: немає двох передніх зубів.

Був одягнений в зимову куртку темно-зеленого кольору в клітинку, чорні джинси, сірі кросівки.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування хлопчика, повідомляти за телефоном спецлінії поліції "102".

Як ми раніше писали, що в Харківському районі Києва пропала жінка. 23 лютого, приблизно о 17 годині на прогулянку пішла Коломієць Тетяна Яківна і не повернулася додому. Жінка 1945 року народження.

Близькі відзначили, що вона вже багато років живе з допомогою ліків і більше діб без них обходитися не може. Також вона погано чує.

Одягнена була в шубку під леопарда і бежевій капелюшку. Згорблена фігура, ходить, спираючись на паличку. При собі мала мобільний телефон.

Нагадаємо, що в Києві на камеру потрапили особи банди злодіїв, які крадуть гроші і особисті речі городян.

«Стара банда злодіїв, що складається з трьох особин, Бойчука в заклад «noir» скоїли крадіжку грошей та особистих речей. Будьте уважні і бережіть свої речі.», – написали в мережі.

У коментарях користувачі пожартували, що грабіжники крадуть гроші собі на карвалол, інші ж говорять, що вони зовсім не старі.

«Чому старі? Саме в розквіті сил!», «гості з сонячної країни...», «Аваков завозить з мандаринами», «Курносому пальчики треба перерахувати))))», «на карвалол», «чорти...», «Старики-розбійники», «Діди крали», – написали під відео в фейсбуці.

Внимание! #Розыск! Старая банда воров, состоящая из трёх особей, на Бойчука в заведении «noir» совершили кражу денег и личных вещей. Будьте внимательны и берегите свои вещи. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 25. Februar 2020

Нагадаємо, жінка безвісти зникла у Києві: є особливі прикмети, фото

Як повідомляла Politeka, історія по роках: як виглядав Хрещатик 100 років тому, унікальні кадри

Також Politeka писала про ПП в метро Києва: вода заливає станцію, кадри з місця подій