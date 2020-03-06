Тіла двох знаменитих українських шахістів знайшли у квартирі на заході Москвы

18-річну Олександру Вернигору і 27-річного Станіслава Богдановича знайшли у квартирі на вулиці Кастанаєвській.

За попередніми даними, вони загинули через вдихання звеселяючого газу. На їх головах були надіті пакети, а поруч лежали кульки з закисом азоту. Як стверджує СКР, слідів насильницької смерті на тілах загиблих не виявлено. Проводиться дослідча перевірка.

Олександрі Вернигоре було 18 років, вона вчилася в МДУ і займала 1861-е місце в рейтингу FIDE (Міжнародна шахова федерація).

27-річний Станіслав Богданович в 2013 році став чемпіоном України з швидких шахів.

Кілька днів тому гросмейстер піддано цькуванню, після того, як зіграв за Росію в інтернет-матчі проти української збірної. Шахістові посипалися погрози і образи в соціальних мережах.

Про ситуації він писав на своїй сторінці в Facebook.

«Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я грав за Росію. По-перше, мені за це задонатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Поки не було донатов, я чесно не грав ні за кого. По-друге, я зараз перебуваю в Росії. Було б негарно, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить привітний прийом. Це просто данина поваги», - написав шахіст.

Гросмейстер зазначив, що таким чином хоче допомогти налагодити відносини між країнами. Також Богданович запропонував українцям і росіянам "обійнятися" у коментарях "в знак вічної дружби і братерства", чим викликав хвилю обурення.

Незабаром пост Богдановича зник з його сторінки, про що він також повідомив своїм передплатникам.

«Виявив, що мій божественний пост видалено. Мораль - завжди виходь з соцмереж перед тим, як навіть на хвилинку відлучитися від комп'ютера», - написав шахіст.

Також він опинився в базі «Миротворця» як учасник пропагандистських акцій Росії за маніпулювання суспільно значущої інформації та заперечення російської агресії.

Нагадаємо подробиці таємничої загибелі відомого видавця та його дружини в столиці: "мама і тато довго сплять".

Як повідомляла Politeka, зірка инстаграма встигла зняти відео перед смертельною трагедією в бані: "Це був сюрприз".

Також Politeka писала, що легендарний актор помер на руках у дітей: його фільмами насолоджувалися мільйони, деталі.