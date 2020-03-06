Друзі загиблих досі не вірять в те, що сталося

З'явилися нові подробиці загибелі українських шахістів у Росії

Про це пише KP.ua.

Кабінет Станіслава Богдановича та Олександри Вернигори направили на експертизу, після чого медики скажуть точну причину смерті.

Колеги шахістів досі не вірять в те, що сталося і згадують про скандал, який спалахнув напередодні трагедії.

"Шокуючі новини про те, що в Москві, ймовірно, від отруєння звеселяючим газом, загинули Станіслав Богданович та Олександра Вернигора я дізнався від абонента Євгена Сувора. Досі важко повірити в те, що трапилося. Хоча сам же і повідомив Євгену телефонні номери Богдановича і рідних, які потім підтвердили Сурову смерть Станіслава та Олександри... В останні дні гримів скандал у зв'язку з виступом Богдановича за команду Росії в матчі інтернет-ліги LCWL проти Team Ukraine та його подальшими поясненнями, тільки подлившими масла у вогонь", - написав у своєму особистому Facebook друг загиблого Михайло Голубєв.

Також відомо, що після виявлення тіл очевидці двічі викликали "швидку" на місце НП, але було вже пізно.

Російський нарколог Дмитро Вашкин також зазначив, що звеселяючий газ, від отруєння яким, ймовірно, померли українські шахісти, викликає даний наркотичне сп'яніння і залежність, передає KP.ru.

При короткостроковому вживанні в людини можуть з'явитися головні болі, непритомність і запаморочення.

Якщо людина буде дихати "клубним газом" регулярно і впродовж тривалого веемени, то це призведе до незворотних наслідків. Наприклад, до атрофії мозку

Сусідка загиблої від звеселяючого газу шахістки Олександри Вернигори прокоментувала трагедію, яка сталася 5 березня.

"Пристойні люди, спокійні... Ніяких вечірок ніколи не було. Я навіть не очікувала, що таке може бути...", - зізналася вона в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали про те, що українських шахістів Станіслава Богдановича і Олександру Вернигору знайшли мертвими в Москві.

За попередніми даними, вони загинули через вдихання звеселяючого газу. На їх головах були надіті пакети, а поруч лежали кульки з закисом азоту. За даними Слідчого комітету Росії, слідів насильницької смерті на тілах загиблих не виявлено. Проводиться дослідча перевірка.

Олександрі Вернигоре було 18 років, вона вчилася в МДУ і займала 1861-е місце в рейтингу FIDE.

27-річний Станіслав Богданович в 2013 році став чемпіоном України з швидких шахів.

Нагадаємо подробиці таємничої загибелі відомого видавця та його дружини в столиці: "мама і тато довго сплять".

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