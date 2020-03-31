Бойові дії на Донбасі не стихають ні на день

У складі диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар помітили російських кадрових військових, які прибули на Донбас

Про це стало відомо української розвідки, передає прес-служба Міноборони України.

У прес-службі Міноборони зазначили, що російські військові прибули зі складу з'єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.

Крім того, стало відомо, що бойовики посилили на Донбасі передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами і розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

У Міноборони додали, що захисники України знаходяться на своїх позиціях і готові прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації і змусити противника дотримуватися тиші, яка була обговорена Мінськими угодами.

До того ж, у зоні бойових дій на Донбасі 31 березня воїн ЗСУ підірвався на протипіхотній міні і отримав серйозну травму. Загиблим виявився молодший сержант 57-ї ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк.