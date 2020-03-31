У складі диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар помітили російських кадрових військових, які прибули на Донбас
Про це стало відомо української розвідки, передає прес-служба Міноборони України.
У прес-службі Міноборони зазначили, що російські військові прибули зі складу з'єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ.
Погода в Україні різко зіпсується, синоптики попередили про небезпеку: кого чекає удар
Могилевська розповіла про таємний роман Пугачової: «Дуже його любила і ревнувала до мене...»
Ткач із "Кварталу 95" показав доньку і приголомшив видом в звичайному житті: "Вся в Юрика"
Дострокове скасування карантину в Україні: Кабмін назвав головну умову, «якщо це станеться...»
Крім того, стало відомо, що бойовики посилили на Донбасі передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами і розрахунками протитанкових ракетних комплексів.
У Міноборони додали, що захисники України знаходяться на своїх позиціях і готові прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації і змусити противника дотримуватися тиші, яка була обговорена Мінськими угодами.
До того ж, у зоні бойових дій на Донбасі 31 березня воїн ЗСУ підірвався на протипіхотній міні і отримав серйозну травму. Загиблим виявився молодший сержант 57-ї ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка 36-річний Володимир Мовчанюк.
Нагадаємо, що з початку Операції Об'єднаних сил (30 квітня 2018 року) СММ ОБСЄ зафіксувала понад 2,5 тисяч фактів розміщення збройними формуваннями РФ засобів вогневого ураження з порушенням ліній відведення і виявила близько 5000 одиниць озброєння, розміщених з порушенням ліній відводу, а також більше 14 000 одиниць озброєння, розміщених по лініях відводу, але за межами виділених місць зберігання.
Нагадаємо, що у бойовиків на Донбасі відбулася біда.
Як повідомляла Politeka, бійці ВСУ можуть залишитися без їжі, у Зеленського заговорили про провал: "Повинні бути готові до...".
Також Politeka писала, що новітню техніку РФ зафіксували на Донбасі: розвідка показала тривожні фото.