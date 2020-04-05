Рятувальники другу добу ліквідують масштабну пожежу в Чорнобильській зоні
Як передає Politeka.net, в неділю, 5 квітня, розповів про ситуацію в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов в соцсережі Фейсбук. За його словами, в цілому горить близько 100 га території відчуження.
Фірсов засняв тривожні дані приладу, що вимірює рівень радіації.
"Погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показання приладу складають 2,3 при нормі 0,14 (перевищує норму в 16 разів, - прим. ред.). Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - повідомив чиновник.
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Крім того Фірсов різко висловився про причини займання, вірніше сказати, про "паліїв".
"Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... На жаль, руки у нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени у нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі становить лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту ж картину - у всіх регіонах горять поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті припиняти... Так тривати більше не може".
Чиновник додав, що нардепи планують підняти штраф за підпал трави в 50-100 разів - відповідні законопроекти вже підготовлені.
Раніше ми повідомляли, в гасінні пожежі в Чорнобильській зоні задіяні два літаки АН-32П і вертоліт МІ-8.
«Гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає», - наголошується в повідомленні прес-служби ДСНС.
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