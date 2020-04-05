Рятувальники другу добу ліквідують масштабну пожежу в Чорнобильській зоні

Як передає Politeka.net, в неділю, 5 квітня, розповів про ситуацію в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов в соцсережі Фейсбук. За його словами, в цілому горить близько 100 га території відчуження.

Фірсов засняв тривожні дані приладу, що вимірює рівень радіації.

"Погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показання приладу складають 2,3 при нормі 0,14 (перевищує норму в 16 разів, - прим. ред.). Але така ситуація тільки в осередку пожежі", - повідомив чиновник.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі. На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину - в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів. Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни. Gepostet von Єгор Фірсов am Sonntag, 5. April 2020

Крім того Фірсов різко висловився про причини займання, вірніше сказати, про "паліїв".

"Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... На жаль, руки у нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени у нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі становить лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту ж картину - у всіх регіонах горять поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті припиняти... Так тривати більше не може".

Чиновник додав, що нардепи планують підняти штраф за підпал трави в 50-100 разів - відповідні законопроекти вже підготовлені.

Раніше ми повідомляли, в гасінні пожежі в Чорнобильській зоні задіяні два літаки АН-32П і вертоліт МІ-8.

«Гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння. Загрози населеним пунктам немає», - наголошується в повідомленні прес-служби ДСНС.

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