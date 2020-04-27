Пожежа забрала життя українського військового, який неодноразово був на Донбасі

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба 53-ї окремої бригади.

Повідомляється, що жахлива трагедія трапилася вчора, 26 квітня, на Львівщині.

Зокрема, військовослужбовець ЗСУ Юрій Горбик загинув внаслідок пожежі, яка охопила військове авто у Львівській області.

"Вчора унаслідок короткого замикання загорівся автомобіль, в якому перебували два військовослужбовці. На жаль, старший солдат Горбик Юрій загинув. Інший військовослужбовець зазнав опіків усього тіла. За його життя борються лікарі", - проінформувала прес-служба 53-ї бригади, у якій служив Юрій Горбик.



Відомо, що загиблий Юрій Горбик жив у Марганці (Дніпропетровська область), де незабаром відбудеться церемонія прощання.

"Марганець прощатиметься із загиблим героєм. Трагічно загинув наш воїн із Марганцю – Юрій Горбик. Приносимо щирі співчуття його рідним і близьким. Закликаємо до молитви за воїна Юрія і віримо, що Господь покликавши його до Себе у дні світлої пасхальної седмиці приготував йому місце у Небесних чертогах з усіма воїнами де всі святі спочивають! Юрій ніс службу в 53-тій окремій механізованій бригаді ЗСУ. Герої не вмирають", - зазначив у своєму Facebook священник Меркурій Скороход.

Раніше ми повідомляли про загибель бійця 28-ї омбр на Донбасі. Зокрема, 23 квітня внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий Андрій Альошин.

Як йдеться у повідомленні, військовий був контрактником і проходив службу у складі 28 окремої гірничо-штурмової бригади. Відомо, що солдат родом з смт Славське Сколівського району.

Нагадаємо, діяв під грифом "абсолютно секретно": раптово обірвалося життя досвідченого розвідника ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, замість дня народження вінки: Україна прощається зі своїм героєм, залишилися дружина і син.

Також Politeka писала, що молодий військовий ЗСУ знайдений без ознак життя, що сталося.