Серйозний теракт з безліччю жертв стався в Єгипті на Синайському півострові

Як повідомляє Xinhua з посиланням на представника Збройних сил Єгипту Тамера аль-Рефая, на Синайському півострові підірвався придорожній фугас, в якому їхали військові. В результаті НП є загиблі і поранені.

Відомо, що на борту броньованого транспортного засобу знаходилися 10 військових. Спочатку повідомлялося, що частина з них загинула, а частина була поранена. Однак, пізніше офіційні джерела повідомили, що загинули всі 10 осіб – двоє офіцерів і вісім рядових.

Аль-Реф підкреслив, що Збройні сили Єгипту «будуть продовжувати вести бойові операції проти терористичних елементів для підтримки безпеки і стабільності держави».

Поки точно не встановлено, хто заклав вибуховий пристрій в фугас, однак це далеко не перший теракт в Єгипті за останні роки. Відповідальність за більшість з них бере на себе регіональна група, лояльна до ІДІЛ, що базується на Синаї.

Раніше ми писали про вибух автобуса з туристами в єгипетській Гізі, де розташована головна туристична визначна пам'ятка країни — піраміди.

Як повідомляється, саморобний вибуховий пристрій був захований на одній з вулиць, і він спрацював, коли туристичний автобус проїжджав повз. Жертв виявилося четверо – троє туристів з В'єтнаму і єгипетський гід. Постраждалих, за підрахунками, щонайменше 11 осіб. Це в'єтнамські туристи і водій автобуса.

Нагадаємо, автобус з туристами підірвали в Єгипті: кількість загиблих різко зросла.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух прогримів на українському заводі, «колихнуло сусідні будинки».

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