Скандал із знущанням над дівчиною у відділі поліції отримав продовження

Деталі скандалу у своєму Facebook опублікував заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.

За його словами, підозрювані копи Микола Кузів та Сергій Сулима вже знаходяться в слідчому ізоляторі, і скоро на них чекає суд.

"Повідомлення з лікарні про насильство і тортури у відношенні потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції в неділю о 18:47. В 19:15 були встановлені особи підозрюваних у злочині співробітників поліції. О 19:40 вони були затримані і на місце злочину були викликані слідчі ДБР", - додав Антон Геращенко і опублікував фотографії підозрюваних у знущанні над дівчиною.

"Скільки їх таких ще в системі... щоб змінити ситуацію, треба змінити підхід до рішення даної проблеми ", "Туди їм і дорога", "Тепер головне, щоб вони після СІЗО отримали і відбували термін, а не вийшли на свободу, як це трапляється", "Такі представники закону формують суспільство..., який плює на закон. Як працюють ваші психологи допускаючи таких до роботи? Вони ж на вигляд деграданти", - відреагували на публікацію українці.

Раніше ми розповідали, що на Київщині копи знущалися над молодою жінкою. Як відомо, в лікарні на Київщині надійшла жінка 1994 року народження.

Вона звинуватила правоохоронців у побитті та зґвалтуванні.

За інформацією ДБР, один із силовиків відкрито катував жінку в своєму робочому кабінеті.

"Застосував тортури до жінки, яку викликали у відділення поліції в якості свідка - одягав протигаз, застосовував наручники і здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів згвалтував потерпілу", - інформує прес-служба відомства.

В ГБР повідомили, що копи встигли познущатися над чоловіком, який також перебував у відділенні поліції.

"Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били кийками по голові, одягали протигаз і стріляли з пістолета табельної зброї над головою. У результаті зазначених дій потерпілий отримав переломи ребер і носа", - заявили у відомстві і додали, що підозрюваних вже затримали.

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