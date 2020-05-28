Спливли несподівані подробиці з життя Анатолія Захаренка, який поклав сімох чоловіків за одну ніч

Односельці підозрюваного у масовому вбивстві згадують, що років 15-20 тому нерідний син Захаренка (старша дитина його дружини Ольги) застрелив молодшого брата з батьківської рушниці, пише "КП в Україні".

На той час хлопчикові було 10 років, а його загиблому брату близько п'яти. Втім, версії місцевих про те, що трапилося відрізняються: одні кажуть, чоловік після полювання приїхав на став і залишив рушницю без нагляду – дитина взяла її та натиснула на курок. Інші – що рушницю діти самі взяли вдома, коли вона була не в сейфі.

Як кажуть у селі, відповідальності тоді ніхто не поніс, зброю і права на неї у Захаренка на забрали.

Нагадаємо, трагедія сталася 22 травня на ставку біля села Новоселиця Житомирської області. Через виниклу сварку орендар ставка застрелив з рушниці сім сплячих людей, восьмому вдалося втекти.

"Їх було вісім чоловік, а я був сам. Тим більше вночі. Я не ховався. Я повідомив в органи, я сидів і чекав. Приїхали органи, я підійшов, поклав рушницю на капот і все. Я міг не повідомляти, а спокійно сховатися. А я цього не зробив, тому що я чесна людина", - заявив Захаренко на суді, коли приймалося рішення про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше подію коментувала дружина підозрюваного. За її словами, чоловіки посварилися через військову службу.

«Конфлікт розгорівся через слова його друзів про те, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію», - заявила жінка.

Підозрюваному у масовому розстрілі сімох людей світить довічний термін.

Нагадаємо, відправив на той світ сімох друзів: драма розігралася під Житомиром, перше фото з місця.

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